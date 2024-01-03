Китай зможе робити 25 мільярдів чипів на місяць: навіщо країні так багато процесорів

Китайці активно розвиватимуть ШІ-додатки та технології, які потребуватимуть високопродуктивних обчислень. Для цього побудують 18 нових заводів.

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Аналітики міжнародної компанії SEMI опублікували документ під назвою "World Fab Forecast", в якому спрогнозували збільшення потужності виробництва напівпровідників у Китаї на 6,4% у 2024 році. Це означає, що китайські фабрики зможуть випускати понад 30 млн кремнієвих пластин на місяць, передає Toms hardware.

Експерти очікують, що завдяки серйозному державному фінансуванню, Китай істотно наростить виробничі потужності у сфері напівпровідників, побудувавши у 2024 році 18 нових заводів. Якщо вони почнуть роботу вже 2024 року, то кількість кремнієвих пластин, що випускаються, зросте на 6,4% (30 млн пластин на місяць), йдеться в документі. Також аналітики вказали, що минулого року це зростання становило 5,5% — 29 млн пластин на місяць.

"Зростання зумовлене розробками в галузі штучного інтелекту, тому попит на процесори, орієнтовані на ШІ-додатки та високопродуктивні обчислення, продовжує зростати", — йдеться у звіті.

Слід зазначити, що на одній пластині розміром 300 мм міститься 127 чипів розміром 435 кв. мм або 836 розміром 72,3 кв. мм. Це означає, що на 30 мільйонах 300-міліметрових пластин вміститься максимум 25 млрд процесорів, — ред.

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Загалом у 2024 році в КНР буде запущено 42 проєкти, пов'язані зі сферою напівпровідників. А з 2022 року таких проєктів налічується 40.

Інші регіони також розвивають виробництво чипів. Тайвань залишиться другим за величиною регіоном з виробництва напівпровідників із прогнозованим збільшенням до 5,7 млн пластин на місяць у 2024 році. За ними йдуть Південна Корея (5,1 млн пластин щомісяця). США, Європа, Близький Схід і Південно-Східна Азія також готуються до зростання: у кожному регіоні 2024 року буде запущено по кілька нових підприємств.

У SEMI вважають, що закупівлі літографічного обладнання зростуть, оскільки чипи потрібні не тільки для роботи ШІ-застосунків, а й для роботи різного роду електроніки, систем "розумного будинку", електромобілів тощо.

Раніше ми писали про те, що уряд Нідерландів наказав не продавати Китаю літографічні сканери для напівпровідникового виробництва. КНР продовжувала закуповувати обладнання у голландської ASML, незважаючи на те, що Нідерланди приєдналися до санкцій США проти техносектору Китаю.