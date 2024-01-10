"Виграє той, хто швидше реагує": як Україні обігнати Росію у сфері РЕБ (відео)

Творцям засобів РЕБ не варто недооцінювати противника, а також потрібно реагувати на ситуацію на полі бою, яка часто і диктує попит на техніку цього типу.

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Українські виробники засобів радіоелектронної боротьби можуть успішно конкурувати з російськими творцями техніки такого типу, але для цього потрібно врахувати низку важливих моментів. Таку думку озвучив керівник напряму співробітництва та партнерства з силами безпеки та оборони Brave1 Олег Донець в інтерв'ю "Мілітарному", яке було опубліковано в середу, 10 січня.

Він зазначив, що під час роботи з вітчизняними виробниками систем РЕБ команда Brave1 завжди застосовує комплексний підхід, аналізуючи не тільки свої можливості, а й можливості протиборчої сторони. За словами експерта, у сфері, яка стосується засобів радіоелектронної боротьби, життєво необхідно аналізувати та досліджувати, як розвивається в цьому напрямку противник. А ще у випадку з російськими творцями подібної техніки їх не слід недооцінювати.

"Безумовно, не варто його недооцінювати. Він (противник, — ред.) досить добре розуміє роль радіоелектронної боротьби на полі бою і вони (росіяни, — ред.) зрозуміли це давно і досить чітко. Вони вкладають великі кошти в розвиток цього напряму, створюють і інфраструктуру, і навчальні заклади, які готують фахівців", — сказав Олег Донець.

Продовжуючи тему конкуренції українських виробників РЕБ з російськими, він також наголосив, що в РФ вкладають великі кошти в розвитку нових зразків озброєння в закупівлю цих зразків. Так, уже станом на зараз у ЗС РФ є щонайменше 100 різних видів зразків озброєння і з цим потрібно рахуватися.

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Однак Олег Донець звернув увагу і на те, що ситуація на полі бою дуже динамічна і тому перевага російської армії у сфері РЕБ не може залишатися непорушною. Таким чином в українських творців техніки цього класу є можливість оперативно зреагувати на ситуацію і "відповісти" створенням поліпшених виробів.

"Тому відповідно тут важливо бути постійно в процесі цього покращення свого виробу, розуміти, які загрози виникають. І виграє той, хто швидше реагує на ці загрози і в радіоелектронній боротьбі. Це надзвичайно актуально: насамперед отримує перевагу той, хто раніше розуміє загрозу і швидше знаходить рішення протидії їй", — пояснив Олег Донець.

Він додав, що для зміцнення виробництва РЕБ в Україні та конкурентоспроможності виробів також упорядкувати "правила гри" на ринку, які допоможуть творцям техніки стати ефективнішими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Україна "наступає на п'яти" Росії у сфері РЕБ. Українським інженерам потрібно всього кілька днів, щоб отримати новий зразок зброї, яку використовує противник, і розробити стратегію протидії. Швидкість оновлення прошивок і програмного забезпечення в Україні перевищує світові стандарти.

А в другій половині грудня 2023 року стало відомо, що росіяни почали застосовувати в Україні надпотужні системи РЕБ. Окупанти могли переробити серійні комплекси, щоб вони глушили управління БПЛА на великій відстані, не зачіпаючи передачу відеосигналу.