РЕБ блокують сигнал GPS: РФ почала гібридну війну в Польщі та Балтійському регіоні, — ISW

РФ почала глушити GPS під час навчань НАТО в Балтійському регіоні. У Швеції за цим фактом відкрили навіть кримінальне провадження.

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У Польщі та Балтійському регіоні нещодавно сталися масштабні збої в роботі GPS. До цього можуть бути причетні російські РЕБ. Про це пишуть аналітики американського Інститутут вивчення війни (ISW).

Польська радіостанція Radio Zet проаналізувала дані із сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM від 16 січня. Вони показали безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до Лодзя.

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Дані GPSJAM також демонструють такі ж високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі між 25—27 грудня 2023 року й 10 січня 2024 року.

Як припускають польські медіа, збої в роботі GPS в грудні 2023 року могли бути спричинені під час навчань НАТО в Балтійському регіоні або могли бути пов’язані з нещодавніми російськими випробуваннями РЕБ РФ у Калінінградській області. Служба військової розвідки та безпеки Швеції (MUST) відкрила справу про перешкоди 12 січня на тлі навчань РЕБ Балтійського флоту Росії.

Шведський підполковник Йоакім Паасіківі 6 січня заявив, що нещодавні перешкоди в роботі GPS є результатом так званої "гібридної війни" РФ, і проінформував, що Росія й раніше втручалася в роботу GPS у Північній Європі, щоб зірвати навчання НАТО.

Російські ЗМІ в грудні повідомляли, що РФ проводила навчання з системою РЕБ "Борисоглебск-2" у Калінінградській області.

"Зараз ISW не може самостійно перевірити причину рівня перешкод GPS, але припущення, що російські засоби радіоелектронної боротьби в Калінінградській області можуть настільки суттєво вплинути на Польщу та Балтійський регіон, є помітним", — підсумовує Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, що російські окупанти у FPV-дронах уже застосовують автоматичне донаведення, що негативно вплине на протидію з боку української РЕБ. У такому разі значення оператора зводиться до мінімуму.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), які місцеві громади можуть самостійно придбати, щоб захиститися від ударів РФ.