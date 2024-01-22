Учені вперше використали лазер як зарядний пристрій: що вийшло (фото)

Лазер може стати в пригоді не тільки для передачі даних або як енергетична зброя, а й для живлення наносупутників у космосі.

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Європейські вчені з Консорціуму з розроблення системи бездротового живлення наносупутників змогли за допомогою лазера заряджати пристрої, хоча раніше вважали, що технологія годиться тільки для передання інформації в умовах космосу і як енергетична зброя, передає Interesting engineering.

До складу Консорціуму з розробки системи бездротового живлення наносупутників входять кілька науково-дослідних інститутів Іспанії, Франції та Португалії. Об'єднавши зусилля в рамках програми Innovative Wireless Power Devices Using Micro-Thermoelectric Generators Arrays (WiPTherm, інноваційні бездротові силові пристрої, що використовують масиви мікротермоелектричних генераторів), вчені працювали над новою системою бездротової передачі електроенергії. Така система планується для живлення мікро- і наносупутників, оскільки сонячні панелі як джерело енергії їм не підходять. Працюватиме вона так: лазер "націлюється" на сенсор, унаслідок чого температура підвищується і електричний струм виникає в системі приймача.

Лазерна зарядка WiPTherm у дії Фото: WiPTherm

Оптична система складається з великої кількості лінз і 27-ми термоелектричних сенсорів. Лазерний промінь 1550-нм виступає в ролі передавача (такий самий лазер застосовується і в оптоволоконних технологіях — ред.). За задумом розробників, такий датчик повинен мати ємність 40 Вт і передавати 1 кВт електроенергії за допомогою лазерного променя. Під час тестування ємність пристрою була в 2 рази меншою — 20 Вт, тож технологія ще потребує доопрацювання.

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За допомогою лазера можна буде підзарядити сотні мінісупутників, якщо розташувати джерело на високій орбіті, де немає тіні від Землі, а сонячне світло перебуває в постійному доступі. Супутники, таким чином, працюватимуть постійно.

Раніше ми писали про те, що у Великій Британії вперше було протестовано лазерну зброю DragonFire. Лазерна установка стріляла з високою точністю і змогла влучити в монету з відстані в один кілометр.