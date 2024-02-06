Китай обійшов санкції США: чипи для військових технологій і ШІ-застосунків у нього будуть

Китайські виробники чипів вирішили використовувати для прокачування своєї продукції комп'ютерну мову RISC-V на противагу популярним західним архітектурам x86 і Arm.

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Китай має намір перебудувати глобальний ринок мікросхем вартістю пів трильйона доларів. У вересні 2023 року Академія військових наук Народно-визвольної армії (НВАК) отримала патент на новий високопродуктивний чип, що свідчить про намір КНР протистояти санкціям США, пише Reuters.

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У патентній заявці зазначено, що вчені використовували стандарт із відкритим вихідним кодом RISC-V для зменшення збоїв у чипах, призначених для хмарних обчислень і "розумних" автомобілів. RISC-V — це комп'ютерна мова, яка використовується для проєктування чого завгодно — від процесорів для смартфонів до сучасних процесорів штучного інтелекту (ШІ).

Найпоширеніші архітектури процесорів і набори команд для них контролюються західними компаніями: наприклад, на x86 базуються чипи Intel і AMD, на Arm — чипи ARM Limited. Експортний контроль США та Великої Британії не дає змоги продавати клієнтам до Китаю передові процесори x86 і Arm, а також обладнання для їхнього виробництва. Але, схоже, у КНР знайшли вихід в особі RISC-V, яка допоможе знизити залежність від західних технологій.

Пекін інвестував щонайменше 50 млн доларів у проєкти з використанням RISC-V в період з 2018 по 2023 роки. Хоча ця сума невелика, стандарт із відкритим вихідним кодом одного разу може поставити під загрозу дуополію x86 і Arm. Уже сьогодні китайські чипи RISC-V можуть використовуватися в безпілотних автомобілях, ШІ-моделях і центрах зберігання даних (ЦЗД).

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Останніми роками університети й дослідницькі інститути, пов'язані зі збройними силами Китаю, теж розробляли та просували процесори на RISC-V. За даними AcclaimIP, Національний університет оборонних технологій увійшов до числа 15 найкращих авторів патентів на RISC-V, поданих у Китаї з 2018 року, як і лабораторія Пен Ченг, що має партнерські відносини щонайменше з двома інститутами, пов'язаними з ВПК.

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Бейханський університет, учені якого беруть участь у розробці військових літаків і ракет, представив проєкт чипа на RISC-V, що обробляє радіолокаційні сигнали. У 2023 році дослідники з Інституту програмного забезпечення Китайської академії наук (КАН), що співпрацює з НВАК, розробили чип RISC-V для запобігання кібератакам. У травні 2023 року Інститут обчислювальних технологій КАН, що перебуває під санкціями США, презентував 2-ге покоління високопродуктивного чипа RISC-V — Xiangshan і операційну систему RISC-V — Aolai.

Однак RISC-V досі не зміг зламати домінування x86 і Arm. За оцінками SHD Group, лише 1,9% усіх однокристальних систем, поставлених у 2022 році, мали процесор RISC-V. Але зі зростанням попиту на чипи штучного інтелекту плюс низькою вартістю RISC-V простота налаштування й енергоефективність зробили цю технологію вельми привабливою для китайських напівпровідникових виробників. На думку Зіяда Асгара, старшого віцепрезидента Qualcomm, виробники оригінального обладнання хочуть розробляти ядра з "широкими можливостями налаштування", а RISC-V відповідає цим вимогам.

Раніше ми повідомляли про те, що китайські виробники чипів зазнали великих збитків у 2023 році. Прибуток великих компаній у Китаї зменшився на 30-40% порівняно з 2022 роком. Їхня продукція виявилася нікому не потрібна.