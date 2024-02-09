Необмежений доступ: Китай стане лідером у розробленні чипів RISC-V з вини США

Стенлі Чао, екстопменеджер Kingston Technology, вважає, що якщо США і союзники перестануть вкладати в розвиток ПЗ RISC-V, то цю нішу швидко займуть китайські компанії.

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У спробах ускладнити доступ КНР до передових технологій створення мікросхем, політики Вашингтона чинять тиск на президента Джо Байдена, щоб той заборонив американським компаніям співпрацювати з китайськими, які використовують технології програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом — RISC-V. Але якщо США припинять допомагати в розвитку RISC-V, то такий крок матиме неприємні наслідки для самих США, припустив Стенлі Чао, екстопменеджер Kingston Technology, у своїй колонці для SCMP.

RISC-V — це безкоштовне програмне забезпечення (ПЗ), що визначає, як процесори взаємодіють із ПЗ продукту. RISC-V управляє некомерційна організація RISC-V International, що базується у Швейцарії, до якої входять понад 4000 компаній (включно з Qualcomm, Google, Huawei та Tencent), що співпрацюють під час визначення технічних специфікацій. Ця програма конкурує з пропозиціями технологічних гігантів Arm Holdings і Intel. З моменту появи цієї архітектури 2010 року було продано понад 10 млрд чипів RISC-V для смартфонів, побутової техніки тощо.

На думку Стенлі Чао, вихід США з програми RISC-V залишить Китай найвпливовішим гравцем у розробленні та встановленні стандартів для провідної технології чипів з відкритим вихідним кодом, що поставить американські компанії в невигідне становище. Китай розглядає "геополітично нейтральну" архітектуру RISC-V з відкритим вихідним кодом як засіб обходу санкцій США щодо передових чипів і досягнення технологічної самодостатності. КНР би влаштувало, якби американські компанії вийшли з консорціуму, залишивши її найвпливовішим гравцем, адже тоді Піднебесна змогла б сама встановлювати технічні можливості в інтересах своїх компаній.

Китай уже вибудовує велику RISC-V-екосистему. У країні діють понад 300 компаній, що розробляють продукти з використанням RISC-V, і на їхню частку припадає більш ніж половина ринку чипів RISC-V, що постачаються по всьому світу. Китай поступається тільки США за кількістю високотехнологічних стартапів і робочої сили, виділеної для розробки RISC-V, і може обігнати Штати до 2030 року.

Автор вважає, що США не хотіли б виходити з RISC-V поодинці. Як і у випадку із санкціями, Вашингтон вимагатиме, щоб ЄС, Японія і Південна Корея також вийшли. Такі компанії, як Nokia, NXP, Sony і Samsung, напевно протестуватимуть, адже вони вклали значні кошти в RISC-V для розвитку цієї технологічної екосистеми, обсяг якої, за прогнозами, до 2030 року сягне 100 млрд доларів США, що становитиме 25% світового ринку "систем на кристалі".

Американські фірми ризикують втратити ті переваги, які пропонує RISC-V: швидші цикли розроблення, кращу продуктивність і знижене енергоспоживання. Неважливо, що RISC-V повністю безкоштовний, тоді як конкуренти Arm і Intel стягують від 1 до 10 млн доларів у вигляді ліцензійних зборів і до 2% гонорарів за кожен чип, заробляючи в такий спосіб мільярди доларів щорічно.

"Якби Китай контролював майбутнє RISC-V, китайські фірми одного дня могли б стати світовими лідерами у виробництві продуктів наступного покоління для деяких найважливіших галузей, включно з побутовою електронікою, автомобілебудуванням та аерокосмічною промисловістю", — наголошує Чао.

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Зрештою, вихід США з ринку RISC-V зіграє безпосередньо на користь Китаю. Це надало б Пекіну саме те, що він хотів: необмежений доступ до передових технологій виробництва мікросхем без будь-яких американських умов. Ба більше, добровільна відмова Америки від статусу зацікавленої сторони RISC-V зменшить глобальний вплив країни. Союзникам США доведеться зробити неприємний вибір: чи варто відмовлятися від багатообіцяючої технології, чи ні. Їхні рішення цілком можуть розчарувати "американських яструбів".

"Нещодавні санкції Байдена щодо чипів мали обмежений успіх у перешкоджанні Китаю та зміцненні американської безпеки. Рішення про вихід із RISC-V зазнає невдачі не тільки за цими показниками; це посилить найбільшого суперника Америки", — резюмував Стенлі Чао.

Раніше ми повідомляли про те, що КНР почне випуск 5-нм чипів 2024 року, незважаючи на санкції США. Китайські бренди електроніки змушені переплачувати SMIC за процесори 7-нм і 5-нм. Аналогічні чипи від TSMC коштують удвічі дешевше за кращих показників продуктивності.