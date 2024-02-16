Учені розробили незвичайний чип: живиться світлом і не боїться хакерських зломів

Кремнієво-фотонний чип може виконувати кілька обчислень паралельно, тому йому абсолютно не потрібна оперативна пам'ять.

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Дослідники з Пенсільванського університету (США) розробили комп'ютерний чип, що використовує світло замість електрики. З його допомогою вони сподіваються поліпшити навчання моделей штучного інтелекту (ШІ) завдяки підвищенню швидкості передавання даних і зниженню кількості споживаної електроенергії, передає Nature Photonics.

Команда під керівництвом Надера Енгати, професора Школи інженерії та прикладних наук Пенсільванського університету, створила кремнієво-фотонний (SiPh) чип, який може виконувати математичні обчислення за допомогою світла, адже це найшвидше джерело передачі даних.

Процесор здатний виконати множення векторних матриць, що необхідно при розробці та функціонуванні нейронних мереж. Дослідники взяли за основу звичайний кремнієвий чип, зробили його більш плоским у певних областях, щоб контролювати поширення світла всередині тільки по прямій лінії. Такий злегка модифікований пристрій можна було б почати випускати у великих масштабах уже сьогодні.

Чипи SiPh не тільки дають змогу виконувати обчислення швидше і з меншим споживанням електроенергії, а й вирішують проблеми конфіденційності даних. Оскільки процесор може виконувати кілька обчислень паралельно, немає потреби зберігати інформацію в оперативній пам'яті.

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"Ніхто не може зламати пам'ять, якої не існує!", — прокоментував Фіруз Афлатуні, доцент кафедри електротехніки та системотехніки Пенсільванського університету, який брав участь у розробках.

Розробники впевнені, що їхні чипи можуть замінити графічні процесори (GPU), які багато компаній використовують для навчання і класифікації своїх ШІ-моделей.

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