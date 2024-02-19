Інформатор показав дивний рендер iPhone 16 Pro: блок камер у вигляді спінера

Новий рендер камери iPhone 16 Pro в багатьох викликав посмішку, але слід пам'ятати, що до фінального варіанту та виходу смартфона ще далеко і все може змінитися.

Related video

У мережі з’явився рендер досить незвичного дизайну майбутнього iPhone 16 Pro від Apple. Зображення опублікував відомий інформатор Majin Bu у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Автор публікації стверджує, що зображення зроблене на основі даних, про які йому вдалося дізнатися. За його словами, рендер дуже схожий на той варіант, який Apple тестує зараз.

Повідомлення Majin Bu iPhone 16 Pro Фото: Скриншот

Така зовнішність може задатися дивною, блок камер нагадує іграшки-спінери, які свого часу стали поширеним вірусним захопленням. Слід розуміти, що Apple може тестувати різні варіанти дизайну корпусу, змінювати та покращувати їх з часом, тому будь-які попередні неофіційні зображення можуть суттєво відрізнятися від фінального варіанту.

Рендери iPhone 16 Pro з камерою у вигляді спінера Фото: Twitter

У пізнішому коментарі Majin Bu зазначив, що нове джерело, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що такий контур не означає дизайн блоку камер. За словами аноніма, це лише позначення "безпечної зони" для виробників [чохлів?] — площини, яку вони не можуть приховати.

Важливо

Перший вірус для iPhone: краде персональні дані та гроші з рахунків

У відповідь на це зауваження коментатор Clayton запропонував власний варіант можливого дизайну блоку камер iPhone 16 Pro, теж досить незвичний. Majin Bu погодився, що дизайн може бути схожий на це, та зазначив, що особисто не бачив зразків дизайну від Apple.

Алтернативний рендер iPhone 16 Pro Фото: Twitter

Majin Bu сподівається, що згодом йому вдасться оприлюднити деякі офіційні зображення Apple. На запитання користувача, чому взагалі потрібно було змінювати дизайн iPhone Pro, він зауважив, що не може відповідати на питання, а лише знаходить та передає інформацію. Коментатори також помітили схожість зображення зі спінером і глузували про це у темі.

Жатівливе відео про схожість блоку камер і спінера

Раніше тим же Majin Bu були оприлюднені рендери звичайного iPhone 16 та інших можливих смартфонів у лінійці. Вони демонструють вертикальний блок з двох камер, теж не надто схожий на вигляд сучасних iPhone.

Рендери лінійки iPhone 16 Фото: Twitter

Ці зображення підтверджують фото форм та макетів з виробництва.

Форми та макети iPhone 16 Фото: Twitter

Сайт MacRumors зібрав усі характеристики iPhone 16 Pro, про які зараз неофіційно відомо. Зокрема, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max матимуть більші дисплеї з діагоналями 6,3 та 6,9 дюйма та кращою яскравістю, новий модем Snapdragon X75 5G з підтримкою Wi-Fi 7, значно покращені камери, трохи більший акумулятор 4676 мАг з заряджанням від 40 Вт (20 Вт бездротового) та накопичувач даних до 2 ТБ.

Apple iPhone 16 Pro — не єдиний очікуваний багатьма телефон найближчого майбутнього. Ось які смартфони користувачі чекають у 2024 році, або вже отримали їх.