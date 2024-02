Хлопець попросив чат-бота поскаржитися на якість їжі й отримав від компанії ваучери на безкоштовні обіди як вибачення.

Related video

Британець, відомий у мережі під ніком Гейдж (Gage), похвалився в подкасті All Things The Podcast, що зміг використати бота ChatGPT на базі штучного інтелекту для маленької афери. За його словами, чат-бот обдурив систему McDonald's, і в підсумку блогер отримав 100 безкоштовних обідів, передає NY Post.

Гейдж, співведучий All Things The Podcast і власник компанії All Things Arbitrage, розповів, як йому вдалося отримати їжу, не заплативши ні копійки. Він зібрав касові чеки з McDonald's, оплачені іншими людьми. Потім попросив ChatGPT написати кілька історій про те, якою жахливою і неякісною була їжа, зазначена в цих чеках, і з якими наслідками нібито зіткнувся клієнт. Якщо вигадані історії не задовольняли Гейджа, він давав ШІ-боту нові завдання, наприклад: "Напиши, що все було ще гірше, просто нестерпно". Бот виконував завдання.

Після того, як Гейдж зібрав певну кількість "скарг", він відправив їх McDonald's електронною поштою через сервіс зворотного зв'язку, прикріплюючи фото касових чеків на підтвердження того, що він нібито оплатив замовлення. Щоб загладити провину, співробітники компанії заохочували "потерпілого".

"Приблизно через 12 годин представник компанії надсилав мені відповідь одним, двома, трьома або чотирма ваучерами на харчування абсолютно безкоштовно", — поділився Гейдж.

Винахідливий британець стверджує, що мережа ресторанів швидкого харчування в сумі видала йому 100 ваучерів протягом дев'яти місяців. "Смачніше, коли це безкоштовно", — пожартував Гейдж. Він також розповів, що в місцевому ресторані мережі McDonald's його тепер знають і нізащо не стануть обслуговувати. Також, за його словами, компанія заблокувала можливість поскаржитися на неякісну їжу — тепер на сайті можна просто проголосувати, виставивши рейтинг.

Співведучий подкасту All Things Arbitrage Бен Райт пожартував, що це, напевно, ресторан McDonald's має найгірший рейтинг у Великій Британії. Але Гейдж заявив: "Це нікому не заподіє шкоди. Я не називаю жодних імен, щоб отримати ваучер на харчування".

Важливо

Чоловік переконав ШІ продати йому нове авто Chevrolet за $1: дилер не згоден

Люди в коментарях до ролика на YouTube висловлювали невдоволення щодо дій Гейджа.

"Це нікому не заподіє шкоди? McDonald's може закрити свій ресторан, тому що він зібрав тисячі поганих відгуків через те, що хтось надто жадібний, щоб купити гамбургер за 99 пенсів", — написала одна людина.

"Це шкодить людям. Якщо рейтинг буде вкрай низьким, франчайзингова компанія ризикує втратити франшизу "Макдоналдс", — сказав інший.

"Що не так із цим поколінням? Працівників, які й так отримують мінімальну зарплату, можуть звільнити через таке шахрайство", — обурився один із користувачів мережі.

Раніше ми писали про те, що ChatGPT допоможе створити біологічну зброю. Якщо не обмежувати теми розмов із GPT-4, то він може стати справжньою загрозою для безпеки всього людства.