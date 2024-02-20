Не можуть наздогнати США за потужністю: чому нові китайські чипи слабкі та повільні

Huawei, незважаючи на санкції США, обіцяє випустити смартфони з передовим чипом 5-нм, однак навіть він відставатиме від Qualcomm щонайменше на два покоління.

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Компанія Huawei обіцяє, що процесор Kirin для майбутньої серії смартфонів Mate 70 буде таким же швидким, як і американський Snapdragon 8 Plus Gen 1 від Qualcomm. Однак експерти в цьому дуже сильно сумніваються, передає WCCF tech.

Повернення Huawei на ринок смартфонів на чипі Kirin 9000S сприймається, як диво, однак цей процесор значно повільніший за конкурентів — і це факт. Уся справа в тому, що SMIC, виробник напівпровідників і партнер Huawei, обмежений масовим виробництвом за 7-нм техпроцесом. Компанія робить чипи за допомогою застарілого обладнання DUV, а це означає, що продукти SMIC технологічно поступаються процесорам від Samsung і TSMC і, ймовірно, ще довгий час будуть від них відставати.

Однак ці обмеження не означають, що Kirin нового покоління працюватимуть повільніше: згідно з чутками, лінійка смартфонів Mate 70 оснащуватиметься чипами, що перевершують за швидкістю Kirin 9000S для серії Mate 60. І все ж проблема є: чипів встановлять два, тому що вони відстають від конкурентів у продуктивності. Так, наприклад Kirin 9000S 2023 року мав продуктивність, еквівалентну Qualcomm Snapdragon 888, який був випущений у 2020 році.

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Посилаючись на чутки, видання повідомляє, що новий Kirin не з'явиться в майбутній лінійці смартфонів Huawei P70. Швидше за все, моделі P70, P70 Pro і P70 Art оснастять процесором Kirin 9010, який, як випливає з його назви, може бути злегка зміненою версією Kirin 9000S. Не схоже, що у Huawei є який-небудь вибір, оскільки, згідно з графіками виробництва, SMIC все ще обмежена 7-нм технологією. Можливо, виробник встановить 5-нм виробничі лінії для Huawei, щоб забезпечити Mate 70 більш просунутими пристроями. Навіть якщо це і станеться, то продуктивність 5-нанометрового Kirin може бути не вищою, ніж у Snapdragon 8 Plus Gen 1, випущеного в 2022 році.

Під час тестів з'ясувалося, що продуктивність Kirin 9000S тотожна показникам Snapdragon 888. Можна зробити висновок, що навіть якщо Kirin 9000S поліпшать, він все одно буде менш продуктивним, ніж Snapdragon 8 Gen 3 або Dimensity. 9300.

Можливо, знадобляться роки, щоб підрозділ чипів Huawei зрівнявся з Qualcomm, MediaTek, Apple і Samsung за продуктивністю, підсумовує ЗМІ.

Раніше ми писали про те, що у США не виходить налагодити своє виробництво чіпів. Деякі експерти вважають, що США знадобиться кілька років, перш ніж програма з нарощування виробництва процесорів принесе значні плоди.