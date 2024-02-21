Спробували отримати 5 000 iPhone замість підроблених: китайці отримають до 20 років ув'язнення

Громадян Китаю спіймав на шахрайстві фахівець Apple та звернувся до правоохоронців. Шахраї видавали підроблені iPhone за справжні та намагалися отримати заміну за гарантією.

Related video

Федеральне велике журі США засудило двох громадян Китаю за спробу спровокувати компанію Apple замінити 5 000 підроблених iPhone справжніми смартфонами. Про це повідомляє сайт PCmag.

За даними Міністерства юстиції США, Хаотян Сун та Пенфей Сюе, які проживали у Мериленді, намагався виманити так понад 3 мільйони доларів у компанії Apple.

"​​Сун та Сюе отримали партії неавтентичних iPhone з Гонконгу у поштових відправленнях по всьому столичному району округу Колумбія. Потім вони відправили підроблені iPhone з підробленими серійними номерами та/або номерами IMEI до роздрібних магазинів Apple й авторизованих постачальників послуг Apple", — повідомили в міністерстві юстиції.

Важливо

Названо найпопулярніший бренд смартфонів у світі: продано 186 млн пристроїв у 2023 році

Відповідно до судових документів, Сунь та Сюе вчиняли шахрайство з червня 2017 року по вересень 2019 року разом із двома іншими спільниками в Мериленді, яких звали Веньцзінь Гао та Діан Луо. Зловмисники вдавали, що підроблені iPhone були якимось чином пошкоджені, а Apple повинна була замінити їх, дотримуючись гарантійних умов.

Кримінальна скарга свідчить про те, що Apple розкрила схему щодо понад 2700 поданих підроблених iPhone. Ці ж пристрої також використовували підроблені серійні номери та номери IMEI, взяті зі справжніх iPhone. Однак дослідник бренду Apple викрив схему та виявив підроблені деталі й оманливі серійні номери, про що повідомив правоохоронні органи.

Це спонукало поштового інспектора США виявити підроблені постачання iPhone, які отримувала група.

"У 2017 році Сан відкрив вісім поштових скриньок UPS Store, використовуючи свої водійські права штату Мериленд та університетське посвідчення особи. Поштові інспектори США заарештували Сунь та Сюе в грудні 2019 року", — йдеться у повідомленні Міністерстві юстиції.

Сунь і Сюе, обидва віком 33 роки, були засуджені за шахрайство з використанням пошти та змову з метою шахрайства. Кожному з них загрожує до 20 років позбавлення волі, вирок оголосять 21 червня.

Нагадуємо, у минулу п'ятницю повідомлялося, що iPhone отримали перший вірус, який краде персональні дані та гроші з банківських рахунків.