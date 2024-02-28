"Орда дронів" сотнями нищить росіян: командир підрозділу БПЛА розповів про успіхи у Кринках

Правий берег Дніпра став цвинтарем для великої кількості техніки ЗС РФ, і значну частину знищили саме ударні дрони українців.

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Втрати росіян у Кринках Херсонської області обчислюються сотнями, лише дрони знищили їх більше, ніж озвучував президент Росії Володимир Путін. Про це розповів в інтерв’ю "Українській правді" колишній депутат Хмельницької обласної ради, а нині боєць 86-го батальйону 106 окремої бригади ТрО Сергій Яковлев з позивним "Ронін".

У своєму підрозділі Яковлев створив групу ударних дронів. За його словами, тоді він відчув себе не мішенню для російських агресорів, а мисливцем на окупантів, та почав дронами методично знищувати їх в Херсонськкій області. Тож коли в грудні Путін згадував село Кринки та казав, що там росіяни мали лише "санітарні втрати" у шість поранених, "Ронін" розсміявся. Він зазначає, що лише пілоти дронів з хмельницької тероборони знищили на лівобережному плацдармі більше росіян.

"Тут вже перемішано росіян у нашій землі просто сотнями", — каже командир групи дронів.

На користь його слів виступають чисельні відео та фото з Кринок. У селі можна побачити багато знищеної техніки та самих російських окупантів. Британська розвідка підтверджує, що до середини грудня минулого року Сили оборони України розбили повністю сформовану 104 повітряно-десантну бригаду РФ.

Ще в осени російські джерела в Telegram оцінили дії ЗСУ біля Кринок. Тоді Яковлев опублікував про це допис у Facebook. У ньому йшлося про те, що українці дуже сильно працюють дронами-камікадзе та знищують будь-яку техніку у великому радіусі від берега.

"Використовують цілу орду FPV-дронів", — цитує Сергій військового 810 бригади морської піхоти росіян.

"Ронін" підтвердив, що українці наразі мають можливості спускати на окупантів "орду" дронів. Коли в зоні ураження опиняється важка бронетехніка або інша "жирна ціль", усі підрозділи пілотів бойових дронів прагнуть її атакувати.

"Ви не уявляєте, що відбувається, коли хтось заїжджає в радіус ураження! Там ухилитися нереально! Летить все! Зараз ЗСУ на гарному рівні в плані ударних дронів", — прокоментував Сергій Яковлев.

Сергій Яковлев розповів, що, ЗС РФ особливо бояться українського дрона, який називають "Баба-Яга". Він пояснив, що це прототип аграрного дрона з деякими модифікаціями, який обходить ворожу РЕБ та несе боєприпаси, які скидає на окупантів. "Баба-Яга" його підрозділу здійснила понад 20 таких вильотів.

Сили оборони півдня стверджують, що заява міністра Шойгу про контроль росіян над Кринками не відповідає дійсності. Штурмові дії противника на лівому березі Дніпра у Херсонській області не мають успіху, а росіяни вдалися до фальсифікації.