Будь-кому по кишені: що пропонує найдешевший у світі складаний смартфон від Avenir Telcom

Телефон Energizer Ultimate U660S має великий гнучкий екран з хорошою роздільною здатністю, але заради ціни довелося пожертвувати іншими технічними характеристиками.

Related video

Компанія Avenir Telcom представила свій перший складаний смартфон Energizer Ultimate U660S на виставці MWC 2024 у Барселоні (Іспанія). Він примітний тим, що є найдешевшим пристроєм свого класу у світі, адже коштує всього 499 євро, передає Gizmochina.

На відміну від інших вертикальних складних телефонів, цей має в своєму розпорядженні вельми цікавий набір характеристик: наприклад, чип MediaTek початкового рівня і мобільне з'єднання тільки 4G. Ймовірно, виробникам довелося піти на такі жертви, щоб знизити вартість виробу.

Технічні характеристики смартфона Energizer Ultimate U660S Energizer Ultimate U660S

Пристрій оснащений 6,67-дюймовим вертикальним складним OLED-дисплеєм з перфорацією по центру і роздільною здатністю 2400 x 1080 пікселів (FHD+). Є також зовнішній екран поруч із модулем камери. Камери встановлені такі: основний датчик на 64 МП, надширококутний на 8 МП і фронтальна камера на 25 МП.

Смартфон Energizer Ultimate U660S Фото: gizmochina.com

Під "капотом" телефону знаходиться SoC MediaTek Helio G99. Цей чипсет зазвичай зустрічається в бюджетних смартфонах. Процесор працює в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Що стосується програмного забезпечення, то смартфон отримав від розробників операційну систему Android 14.

Важливо

Apple вмовляє власників Android перейти на iPhone: у чому причина і що не так із Google

Батарея має вельми скромні характеристики — її ємність сягає всього 3400 мАг, незважаючи на те, що смартфон випущений під брендом Energizer, який, як відомо, славиться телефонами з акумуляторами підвищеної ємності.

Energizer Ultimate U660S на даний момент є найдоступнішим складним смартфоном у світі. Продаватиметься він за ціною в 499 євро. Купити його можна буде, починаючи з листопада 2024 року.

Раніше ми писали про те, що спеціальна гарнітура перетворить iPhone на окуляри змішаної реальності. Пристрій ZapBox використовує смартфон, а також пару контролерів і спеціальні програми. Оглядачі залишилися задоволені першими враженнями.