Українські кібервійська зупинили роботу найбільшого інтернет-порталу Росії, — Мінцифри (фото)

Безоплатний сервіс електронної пошти найбільшого інтернет-порталу Росії Mail.гu припинив функціонувати. Відомство наголошує, що доступ до пошти — це не тільки листування, а й можливість відновлення паролів та проходження двофакторної верифікації.

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Українська ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал Росії Mail.гu. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Доступ до власних акаунтів втратила не лише частина внутрішніх користувачів в РФ, а й усі власники пошти, які перебувають за межами країни.

"Кажемо "Па-па" Mail.гu. ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні Мінцифри наголошується, що доступ до електронної пошти — це не тільки листування, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.

Останні кібероперації в Росії

Хакерське угруповання Mysterious Werewolf, що діє з 2023 року, почало використовувати власні програми для атак на російський військово-промисловий комплекс (ВПК). Їм вдалося інтегрувати у свою шкідливу програму легальні сервіси. Це ускладнило виявлення атаки — тривалий час ніхто не підозрював, що системи російських компаній скомпрометовано.

27 лютого у Росії стався масовий збій інтернету та мобільного зв'язку. Користувачі домену RU опинились в ізоляції. Вони скаржилися, що не можуть скористатися Telegram чи WhatsApp, увійти до мережі VK та подивитись відео в YouTube. Провідні мобільні оператори також "лягли" й не забезпечували зв'язку.

Імперію хакерів LockBit, які вимагали мільярди євро і працювали з Кремлем, зруйновано.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило кібероперацію проти сайту Міністерства оборони РФ та поклало сервер спецзв'язку. Це сталося 30 січня. В результаті дій української кіберрозвідки майже на добу обмін інформацією між підрозділами міністерства став неможливим.

У січні цьогоріч українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про 3 тисячі організацій в Росії. Це результат роботи волонтерів з IT Army of Ukraine.

Того ж січня хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ, і викрали документацію на 500 об’єктів російського Міноборони.

Важливо

В РФ учора, ймовірно, протестували "суверенний інтернет", — аналітики

Нагадаємо, що в РФ настає ера "цифрового ГУЛАГу", а доступ до суверенного інтернету можна буде отримати тільки за паспортом.