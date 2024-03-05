Основні інструменти в інтернет-маркетингу: Знайти клієнтів і отримати продажі

Сучасний бізнес складно уявити без інтернет-маркетингу. В інтернеті можна знайти величезну частину аудиторії, заявити про себе і залучити клієнтів — навіщо втрачати таку можливість?

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Головна мета інтернет-маркетингу — принести компанії продажі та прибуток. Все це робиться за допомогою різних маркетингових інструментів, які використовують як фрілансери, так і агентство інтернет-маркетингу. Про них ми і поговоримо докладніше.

Які є інструменти в інтернет-маркетингу

Є безліч маркетингових напрямків, кожен з яких спрямований на певні цілі. Найефективніше буде замовити комплексний маркетинг, який приверне до вас клієнтів з різних сторін і принесе максимальний результат. Розберемо кожен інструмент окремо, щоб зрозуміти, що вони собою являють.

Таргет або таргетована реклама

Це реклама в соцмережах, яка відображається в стрічці або сторіс. Це може бути відео або пост, у якому буде посилання на акаунт, сайт або будь-яку іншу посадкову сторінку клієнта.

Головна перевага в тому, що вона точно налаштовується на аудиторію, якій буде цікавий ваш продукт. Запустити таку рекламу, за наявності контенту, можна за 1–2 дні, ліди отримувати у формі дзвінків, заявок або листувань, а постійна оптимізація реклами на підставі отриманих даних дає високі результати за короткий термін.

PPC або контекстна реклама

Це вид реклами, який показується користувачам відповідно до їхніх запитів або інтересів у пошукових системах або на інших майданчиках. Користувач бачить її, коли гуглить конкретний товар або послугу, які, зокрема і ви можете запропонувати.

Контекстна реклама зазвичай розміщується на пошукових системах, таких як Google (Google Ads), а також на інших майданчиках, включно з соціальними мережами та сайтами-партнерами з реклами.

SEO

Це процес оптимізації сайту, після якої він з’являтиметься вище в пошуковій видачі гугла в момент, коли користувач шукає товари або послуги, пов’язані з вашою компанією. SEO-просування збільшує відвідуваність сайту і кількість цільових відвідувачів.

Під час SEO-просування оптимізується контент на сайті та метадані, збільшується кількість зовнішніх посилань на сайт тощо. Усе це нешвидкий процес, зате він довгостроковий і сприяє органічному приросту трафіку.

SMM

Це інструмент не стільки продажів, скільки пошуку і залучення цільової аудиторії, встановлення контакту з нею, створення іміджу і підвищення впізнаваності компанії. За допомогою SMM можна спілкуватися з вашою аудиторією, викликати в неї довіру і перетворити з холодної на теплу або навіть гарячу.

SMM охоплює створення і публікацію контенту, управління акаунтом, спілкування з аудиторією тощо.

Email маркетинг

За допомогою листів можна повідомляти клієнтів про акції, робити спеціальні або індивідуальні пропозиції, нагадувати про вас або про забуті товари в кошику, пропонувати доповнення до останньої покупки тощо.

Це недорогий спосіб реклами, проте ефективний. E-mail-розсилка дає змогу відстежувати відгуки та аналізувати ефективність кампанії.

Просування додатків

Різні види реклами з метою спонукати користувача встановити застосунок, оформити підписку або зробити покупку в ньому. Це може бути реклама в магазинах застосунків (PlayMarket і AppStore), у відео на YouTube, в інших застосунках, соцмережах тощо.

Де можна замовити всі ці послуги інтернет-маркетингу?

DigitalArt — це маркетингове агентство повного циклу. У ньому ви можете замовити всі перераховані вище послуги, а також розробку сайту, створення бренду з нуля тощо. Агентство існує вже 5 років і складається з більш ніж 30 фахівців різних напрямків, включаючи дизайнерів, менеджерів з реклами, розробників сайтів, маркетологів і копірайтерів.

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