Instagram додав секретну функцію в повідомленнях: як знайти, розблокувати та користуватися

Дехто вже оцінив і схвалив оновлення соціальної мережі, особливо незвичайну гру, але в декого вона не працює.

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Соціальна мережа Instagram запустила гру, в якій потрібно постійно підтримувати смайлик "у висячому положенні". Геймплей нагадує Pong або Breakout, пише видання The Sun.

Щоб знайти гру, надішліть смайлик у Директ Instagram. Потім просто натисніть на нього, і ви перенесетеся в приховану гру. Вам необхідно буде підтримувати рухомий смайлик "у повітрі", і що вищою буде його швидкість, то складніше буде балансувати.

Деякі користувачі Instagram уже обговорили новинку на Reddit. І поки одні хвалилися своїми високими балами, інші скаржилися, що не можуть активувати гру.

"У мене не працює", — повідомив один розчарований користувач, а інший додав: "Учора все працювало, але сьогодні, коли я хотів показати гру одному з моїх друзів, вона більше не працювала".

Неясно, наскільки широко поширилася гра, але журналістам The U.S. Sun вдалося запустити її на кількох пристроях. Якщо ви не можете отримати доступ до геймплею, варто подивитися, чи є якісь оновлення для Instagram в Apple App Store для iOS або в Google Play Store для Android. Встановивши оновлення, спробуйте запустити гру знову. Але якщо і після цього вона не запрацює, можливо, вона поки що не доступна у вашому регіоні.

Meta також представила набір нових функцій для особистих повідомлень в Instagram, пише Gizchina. Наприклад, з'явилася функція "Редагувати повідомлення". Натиснувши на повідомлення, у випадаючому меню виберіть опцію "Змінити", щоб виправити текст.

Є також можливість "Закріпити чати" для швидкого доступу. Тепер користувачі можуть закріплювати до трьох групових або індивідуальних чатів у верхній частині папки "Вхідні", що спрощує навігацію і забезпечує швидкий доступ до часто використовуваних бесід. Щоб закріпити чат, користувачі можуть провести пальцем вліво або натиснути й утримувати чат, а потім вибрати "Закріпити". Ця функція забезпечує зручний спосіб розставити пріоритети та організувати важливі розмови.

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Крім того, тепер користувачі можуть контролювати свої сповіщення про прочитання за допомогою опції "Переключити сповіщення про прочитання". Ця функція дає змогу вирішувати, чи відображати сповіщення про прочитання для всіх чатів або тільки для певних. Користувачі можуть налаштувати цей параметр у налаштуваннях свого облікового запису в розділі "Повідомлення та відповіді на історії".

Зберігати та використовувати улюблені стікери стало зручніше завдяки можливості зберігати їх в особистих повідомленнях. Користувачі можуть просто натиснути й утримувати наліпку, щоб зберегти її для швидкого доступу в майбутніх розмовах.

А ще користувачі можуть персоналізувати чати, обираючи такі теми, як "Кохання" (скоро буде анімована), "Льодяник", "Аватар: Останній маг повітря" та інші.

Раніше ми повідомляли про те, що користувачі смартфонів Android масово переходять на застарілі iPhone. У 2023 році близько 80% власників Android-фонів віддали перевагу iPhone, випущеним від 1 до 3 років тому. Найпопулярнішими виявилися iPhone 12, iPhone 13 і iPhone SE, але аж ніяк не нові iPhone 14.