Сонячні батареї вставлять в очі: навіщо вченим проводити такий експеримент над людьми

Фотоелементи підживлюватимуть зорові нерви, щоб ті могли передавати імпульси в мозок, — і тоді людина, яка втратила зір, зможе знову бачити.

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Науковці з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія) створили фотоелементи з речовин під назвою германій і арсенід галію, щоб стимулювати зорові нерви в людей, які втратили зір. Таким чином дослідники планують зір повернути, передає NewAtlas.

Учені з'ясували, що зір можна повернути, якщо буквально знайти джерело живлення для зорових нервів, щоб передавати імпульси, що виходять від них, у мозок. Таким джерелом можуть послужити лінзи, створені з германію (германій — напівметал, напівпровідник, — ред.) або з арсеніду галію (арсенід галію — хімічна сполука галію і миш'яку, напівпровідник, — ред.). Крім підживлення очних нервів, такі лінзи зможуть працювати і як датчики зображення.

Прототип лінз має таку саму структуру, як і звичайні сонячні панелі. Він складається з очної безлічі фотокомірок, які, своєю чергою, складаються з декількох шарів. Завдяки такій структурі можна домогтися виведення зображення з високою роздільною здатністю, а також напруги, необхідної для живлення очних нервів. До речі, їхнє живлення відбуватиметься шляхом уловлювання досить широкого спектра сонячного світла, підкреслюють дослідники.

Наразі прототип сонячних батарей для очей проходить випробування і вже показує непогані результати. Лінзи, площа яких становить 1 квадратний сантиметр, були протестовані на тваринах. У майбутньому лінзи зменшать до 2 квадратних міліметрів з пікселями до 50 мкм.

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Учені зазначають, що їхня розробка не поверне людям 100-відсотковий зір, оскільки "вбудований" зір буде поки що чорно-білим і з невисокою роздільною здатністю. Але це дасть можливість побачити обриси предметів, джерела світла і тінь. Дослідники вважають, що одних тільки "сонячних" очних сенсорів буде недостатньо, — найімовірніше, знадобиться додаткова гарнітура на кшталт смарт-окулярів із лазерною системою. Завдання, яке ставлять перед собою розробники, — повернути зір і зробити це без дротів.

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