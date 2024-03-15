Найшвидший у світі процесор: Intel випустив потужний Core i9-14900KS

Core i9-14900KS працює на потужності 150 Вт, а пікова потужність становить 253 Вт при великих навантаженнях.

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Intel випустила новий процесор Core i9-14900KS. У стандартній комплектації його максимальна тактова частота становить 6,2 ГГц. Це робить пристрій найшвидшим процесором споживчого класу для настільних ПК, доступним нині, передає interesting engineering.

В основі чіпсета лежить 24-ядерна 32-потокова конфігурація, побудована на гібридній архітектурі Intel. Новий чіп також оснащений 36 МБ Intel Smart Cache, що забезпечує плавну передачу даних. Core i9-14900KS працює на потужності 150 Вт, а пікова потужність становить 253 Вт при великих навантаженнях.

Новий чип Intel показав вражаючі результати, оскільки йому вдалося перевершити як свого попередника, так і лідера AMD у багатьох популярних іграх. Згідно з тестами, він показав продуктивність на 15% вищу в Metro: Exodus і на 3% у Starfield. Проте, кращий чіп AMD Ryzen забезпечує перевагу в продуктивності в деяких іграх.

Виробник також підкреслює помітну перевагу процесора для геймерів, посилаючись на збільшення продуктивності до 15% порівняно з його попередником у деяких іграх. Крім того, Intel заявляє, що творці контенту також отримають вигоду: обіцяно підвищення продуктивності до 73% для інтенсивних робочих процесів, що робить цей чіп привабливим варіантом для досвідчених користувачів.

Функція Intel Thermal Velocity Boost відіграє вирішальну роль, автоматично збільшуючи тактову частоту на 100 МГц, коли температура чипа опускається нижче 70 градусів Цельсія. Тому ентузіасти захочуть віддати пріоритет високопродуктивним системам охолодження, щоб максимально ефективно використовувати можливості Core i9-14900KS.

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Новий процесор сумісний із материнськими платами Z790 і Z690. Для отримання найкращих результатів Intel настійно рекомендує користувачам переконатися, що вони використовують останню версію BIOS.

Стартова ціна цього чипа становить 700 доларів США, він уже надійшов у продаж. Також він з'явиться в системах OEM-виробників у найближчому майбутньому.

Intel намагається наростити швидкість процесорів у конкурентній боротьбі з AMD. Проте, очікується, що AMD незабаром анонсує свої власні високопродуктивні процесори для настільних ПК, що, ймовірно, створить більш збалансовану конкуренцію, за якою стежитимуть як ентузіасти, так і галузеві оглядачі.

Раніше ми писали, що створено найбільший процесор у світі WSE-3 на 900 тисяч ядер. На основі WSE-3 буде створено суперкомп'ютери, здатні навчити нейромережу Llama 70B компанії Meta всього за 24 години.