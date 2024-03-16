На Марс не потрапити: у NASA проблеми з місіями через старі суперкомп'ютери

Істотна проблема, на яку вказали аудитори, полягає в тому, що Агентство не встигає за сучасними суперкомп'ютерними технологіями.

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Суперкомп'ютерні можливості NASA не встигають за новітніми технологічними розробками — вони застаріли та перевантажені. Це є причиною затримок місій. Такого висновку дійшли експерти з Управлінням генерального інспектора, які провели оцінку високопродуктивних обчислювальних можливостей аерокосмічного агентства, пише The Register.

У своєму звіті аудитори зазначили, що НАСА потребує змін у сфері високопродуктивних обчислень (high-end computing — HEC. Тут під HEC варто розуміти суперкомп'ютери, — ред.), інакше Агентство буде змушене обмежити майбутні пріоритети і цілі місій.

Істотна проблема, на яку вказує аудит, полягає в тому, що Агентство не встигає за сучасними суперкомп'ютерними технологіями. Наприклад, у Центрі передових суперкомп'ютерів NASA є всього 48 графічних процесорів і 18 тис. процесорів.

"Нездатність модернізувати системи НАСА може бути пов'язана з різними чинниками, як-от проблеми з ланцюжком постачань, вимоги до сучасної комп'ютерної мови (кодування) та брак кваліфікованого персоналу, необхідного для впровадження нових технологій", — підкреслили експерти.

Наразі багато наукових і дослідницьких центрів NASA, за винятком Центру космічних польотів Годдарда і Космічного центру Стенніса, мають власну незалежну інфраструктуру. Одна тільки команда Space Launch System витрачає 250 тис. доларів на рік на власний суперкомп'ютер замість того, щоб користуватися загальними ресурсами HEC. Це стосується і хмарних сервісів теж.

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"Зацікавлені сторони повідомили нам, що, хоча вони знають, що у НАСА є варіанти хмарних обчислень HEC, вони не наважуються використовувати їх через передбачувані високі витрати", — йдеться у звіті.

Аудит показав, що різнорідний парк суперкомп'ютерів, розгорнутий в Агентстві, не можна назвати безпечним. Деякі машини позбавлені регулярного контролю — це велика проблема, оскільки вони доступні іноземним громадянам, з якими співпрацює NASA. У доповіді аудитори вказують, що заходами безпеки часто нехтують, що підвищує ризик кібератак.

Раніше ми писали про те, що суперкомп'ютери виконуватимуть неймовірні 10 квінтильйонів операцій на секунду. Сьогодні суперкомп'ютери виконують максимум 2 квінтильйони операцій на секунду, але вони прогресують кожні 4 роки.