Старт продажів флагманського смартфона Xiaomi 14 Ultra: професійна камера, топова продуктивність, інноваційний дизайн

У продаж в Україні надійшов новий флагманський смартфон Xiaomi 14 Ultra, глобальна презентація якого відбулася в рамках виставки MWC у Барселоні. Цей пристрій став справжнім проривом у сфері мобільної фотографії та продуктивності, поєднуючи провідні технології, професійні можливості камер і футуристичний дизайн.

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Дизайн і конструкція Xiaomi 14 Ultra

У дизайні Xiaomi 14 Ultra збережено знайомий за попередніми ультра-моделями бренду характерний круглий модуль камери. Міцність конструкції забезпечує Xiaomi Guardian Structure: алюмінієва рама, нанотех-веганська шкіра на задній панелі і захисне скло Xiaomi Shield Glass, яке в 10 разів стійкіше до падінь, ніж у Xiaomi 13 Ultra.

Інноваційний заокруглений з усіх боків дисплей створює ефект повного занурення в контент. Xiaomi 14 Ultra буде доступним у двох класичних кольорах: чорному та білому.

Професійні можливості камер Xiaomi 14 Ultra

Однією з ключових особливостей Xiaomi 14 Ultra стала просунута чотирикамерна система з 50 Мп модулями і діапазоном фокусних відстаней від 12 до 120 мм. Основна камера Leica виконана з використанням технології змінної апертури, як у професійних камер — ви можете плавно змінювати показники в діапазоні f1.6-f4.0. Також камера оснащена великим 1-дюймовим сенсором, що забезпечує високу якість знімків.

Телефотокамера завдяки технології рухомих лінз підтримує 3.2х-зум з фокусуванням від 10 см до нескінченності (як у Xiaomi 14). Також смартфон отримав перископну лінзу, яка підтримує 5-кратний оптичний зум до 120 мм. Ультраширококутна лінза на 50 Мп з кутом охоплення 115° ідеальна для пейзажної та архітектурної зйомки. Усі чотири камери здатні записувати 8К-відео зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Xiaomi 14 Ultra пропонує набір просунутих функцій для фото- і відеознімання: режим "Кіно", технологію MasterCinema, можливість запису 10-бітного LOG-відео і підтримку 16-бітного формату Ultra RAW.

Дисплей і продуктивність на вищому рівні

Xiaomi 14 Ultra оснащений великим 6.73-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю WQHD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт. Це забезпечує приголомшливу чіткість і плавність зображення за будь-яких умов освітлення.

За високу продуктивність відповідає топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з ефективною системою охолодження Xiaomi Loop LiquidCool. Акумулятор ємністю 5000 мА•год підтримує гіперзарядку: дротову на 90 Вт (0–100% — 33 хвилини) і бездротову на 80 Вт (0–100% — 46 хвилин).

Інтелектуальна ОС та інтеграція з екосистемою Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra працює під керуванням інтелектуальної операційної системи Xiaomi HyperOS. Вона забезпечує плавну роботу та широкі можливості персоналізації.

Завдяки технологіям Xiaomi HyperOS Xiaomi 14 Ultra забезпечує безшовну взаємодію з іншими пристроями екосистеми бренду, даючи змогу з легкістю обмінюватися файлами, синхронізувати дані та керувати розумним будинком.

Власники смартфона можуть розраховувати на 4 оновлення Android і на оновлення патчів безпеки впродовж 5 років.

Xiaomi 14 Ultra став одним із найочікуваніших флагманських смартфонів 2024 року, він встановлює нові стандарти в галузі мобільної фотографії та продуктивності. Поєднання провідних технологій, професійних можливостей камер та інтелектуальних функцій робить його привабливим вибором для вибагливих користувачів та ентузіастів мобільних фото- та відеографії. Преміальний флагман вже доступний до покупки. Якщо хочете стати одним із перших володарів, заходьте на АЛЛО!