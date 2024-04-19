Стережіться телефонних дзвінків: хакери клонують голоси і спустошують рахунки, — McAfee

За допомогою ШІ зловмисники можуть замаскуватися під будь-яку людину, проте є кілька надійних способів, щоб не стати жертвою кібершахрайства.

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Злочинці використовують інструменти клонування голосу за допомогою штучного інтелекту (ШІ), щоб обманювати жертв за допомогою телефонних дзвінків. Про це заявили експерти з компанії McAfee і дали кілька рекомендацій, що дають змогу залишатися в безпеці, пише The Sun.

За допомогою ШІ голос будь-якої людини можна клонувати всього за кілька секунд, а потім використати, щоб обманом змусити її друзів або членів сім'ї переказати гроші. Однак вони потраплять не до жертви, а до шахраїв. Експерт із кібербезпеки Джасдев Далівал із компанії McAfee каже, що клонування голосу буває настільки точним, що складно визначити, чи говорите ви з реальною людиною, чи з ШІ. Щоб не потрапити на гачок кіберзлочинців, фахівець рекомендує виконати таке.

Виверт №1 — виберіть пароль

Корисно домовитися з близькими про використання пароля. Якщо зателефонує родич, можна поставити йому запитання, відповідь на яке знає тільки він. Звісно, не варто запитувати пароль під час кожного дзвінка, а лише в тому разі, якщо співрозмовники починають просити переказати гроші або надати будь-яку конфіденційну інформацію, наприклад, номер паспорта. Хакери не зможуть правильно відповісти, а член сім'ї або друг легко пройде перевірку, і ви будете впевнені, що говорите з конкретною людиною.

Виверт №2 — ставте правильні запитання

Можливо, абонент скаже, що забув пароль (таке може трапитися і з людиною, якій ви довіряєте). Не втрачайте пильності, навіть якщо він скаже, що перебуває в біді і йому терміново потрібні гроші. Піддавшись емоціям, люди ризикують стати жертвою кібершахрайства. Варто застосувати таку тактику: поставте абоненту дуже особисті запитання.

"Якщо ви отримали дзвінок або повідомлення, що викликає підозри, вживіть заходів для перевірки особистості абонента, — радить Джасдев. — Ставте запитання, на які тільки реальна людина знає відповідь, наприклад, подробиці про минулий досвід або загальні спогади. Зв'яжіться з людиною через альтернативні засоби зв'язку, щоб підтвердити її особистість".

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Що ще потрібно врахувати

Слід також бути дуже обережними, якщо хтось просить надіслати гроші незвичним способом. Наприклад, член сім'ї раптово дзвонить і просить гроші в криптовалюті, пропонує придбати подарункову картку і будь-що, чого він раніше ніколи не робив — це тривожний знак.

Раніше ми писали про те, що російські хакери намагаються вкрасти дані про ЗСУ через WhatsApp. Росіяни використовують месенджер WhatsApp, щоб заманювати жертв фальшивими петиціями про присвоєння звань Героя України загиблим солдатам, часто маскуючись під знайомих.