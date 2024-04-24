Скарб серед відходів: учені навчилися добувати найчистіше золото зі старої електроніки

Новий матеріал у формі волокон показав ефективність вилучення золота на рівні 99,9%.

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Вчені з Корейського інституту науки і технологій (KIST) розробили технологію, яка може вибірково витягувати золото високої чистоти з електронних відходів за допомогою текстильних матеріалів, передає Sci-Tech Daily.

Волокнистий адсорбент не тільки витягує з відходів майже 100% золота, а й значно знижує вартість процесу, економить час. Технологія дає змогу масово виробляти і повторно переробляти цей матеріал.

Адсорбенти для відновлення металів зазвичай мають гранульовану форму, щоб підвищити ефективність адсорбції завдяки високій питомій поверхні, але їх важко контролювати під водою, що призводить до низької швидкості відновлення та навіть вторинного забруднення навколишнього середовища. З іншого боку, волокноподібні матеріали легко контролювати під водою, і їм можна надавати різні форми в процесі ткацтва, тому вони мають високий потенціал для промислового застосування. Однак через малу товщину і малу міцність вони легко рвуться при нанесенні на підкладку під час вилучення золота. Але корейські дослідники вирішили цю проблему.

Дослідники KIST хімічно іммобілізували лужні молекули на поверхні поліакрилонітрильних (PANF) волокон, щоб поліпшити як ефективність вилучення молекулярного золота, так і структурну стабільність. Аміновмісне полімерне волокно має значно більшу площу поверхні, що може поліпшити ефективність адсорбції іонів золота у відходах до 2,5 разів — з 576 мг/г до 1462 мг/г, — порівняно з раніше розробленими волокнами.

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Новий волокнистий адсорбент не тільки показав ефективність вилучення золота на рівні 99,9%, а й досяг ефективності вилучення золота, близької до 100% у широкому діапазоні pH 1-4, до якого належить більшість стічних рідин. Особливо примітно, що тільки іони золота можуть бути витягнуті з високою чистотою понад 99,9%, навіть за присутності 14 іонів інших металів, що співіснують у розчині. Ба більше, ступінь вилучення золота зберігався на рівні 91% навіть після 10 використань адсорбенту, що демонструє чудову можливість повторного використання.

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