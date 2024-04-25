Платіжна система Tranzzo: приймання оплат та рекурентних платежів

Успіх будь-кого бізнесу в Україні залежить від багатьох факторів, один з яких — це платіжне рішення, яке пропонується клієнтам. Якість та швидкість приймання оплати напряму впливає на конверсію та загальний дохід компанії. Саме тому важливо обрати надійну еквайринг-платформу, яка стане для вас справжнім партнером.

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Tranzzo — це платіжна платформа, яка стала одним з лідерів на міжнародного ринку завдяки різноманіттю запропонованих послуг. Серед сучасних рішень Tranzzo є класичний еквайринг, альтернативні платежі та white-label продукти.

В цій статті ми розглянемо конкретні переваги платіжного рішення для бізнесу та особливості сервісу приймання оплат.

Що таке рекурентні платежі і як це працює?

Рекурентні платежі — це універсальний та ефективний інструмент, який дозволяє бізнесу списувати кошти з картки клієнта за встановленим графіком. Це автоматизує процес та позбавляє команду від зайвих задач. Найчастіше рішення рекурентних платежів використовують стрімінгові сервіси, медіа, мобільні оператори, освітні програми та багато інших.

Одна з головних переваг рекурентних платежів як для бізнесу, так і для клієнтів, — це автоматизація системи оплати, що спрощує процес рутини продажу.

Існує два варіанти налаштування рекурентних платежів для бізнесу. Перша опція — розробити унікальну модель підписки для конкретної ніші, на якій спеціалізується компанія. При цьому важливо зазначити, що вартість підписки залишається завжди однаковою.

Другий варіант тарифу базується на тому, в якій кількості та як часто клієнт використовує сервіс або товар. Найрозповсюдженіший приклад — це платформа таск-менеджера, де вартість підписки залежить від кількості співробітників, які її використовують. Далі справа переходить до рук платіжного провайдера. Команда налаштовує платіжне рішення залежно від бізнесу, ніші, побажань, цілей та аудиторії.

При налаштуванні рекурентних платежів можна виділити такі кроки:

Реєстрація особистого кабінету

Перед тим як оплатити замовлення на вебсайт та оформити замовлення, користувач має зареєструвати особистий акаунт та оформити підписку з можливістю відписатись або змінити умови в майбутньому.

Вибір та оформлення підписки

Серед запропонованих підписок, клієнт має обрати найбільш зручний тариф та продовжити стандартну процедуру покупок. Далі все відбувається за класичною схемою: клієнт вводить свою платіжну інформацію — номер картки, термін дії та CVV-код.

Привʼязка картки до акаунту

Наступний крок після надання згоди на автоматичне списання коштів з рахунку — привʼязка картки до акаунту. При цьому, важливо зазначити, що реквізити не зберігаються продавцем, замість цього вся інформація зберігається лише у вигляді токена. Це підвищує рівень безпеки для двох сторін.

Автоматичне списання

Після оформлення підписки та успішного додавання картки до акаунту проводиться рекурентний платіж згідно з вказаним терміном. Операція платежу проходить без повторного запиту та не потребує участі власника картки.

Рекурентні платежі від Tranzzo

Що отримає бізнес, обравши рекурентні платежі від Tranzzo:

оплата карткою, Apple Pay та Google Pay;

вибір графіку списань на платіжній сторінці;

гнучкі комбінації інтервалів;

налаштування повторних спроб списання;

повне та часткове повернення;

детальна аналітика у мерчант-порталі та за API.

Головна мета рекурентних платежів — це забезпечити гнучий, швидкий та кращий процес приймання оплати. Як вже було вказано, Tranzzo також пропонує автоплатежі через такі методи оплати, як Apple Pay та Google Pay без введення даних картки та додаткових підтверджень, що значно зменшує кількість покинутих кошиків.

Переваги платіжного рішення Tranzzo

Швидкий вихід на нові ринки

Для будь-якого бізнесу важливо мати можливість розширюватись та покривати нову географію клієнтської бази. Саме тому Tranzzo пропонує більш ніж 180 платіжних методів в одній інтеграції, що мотивує клієнтів з різних регіонів обирати саме вас. Понад 30 доступних для підключення валют дозволяють швидко відкривати IBAN, комфортно приймати оплати та робити виплати клієнтам в Європі, Азії, Латинській Америці, Канаді та Африці.

Найвигідніші маршрути для транзакцій

Висока конверсія — це те, що тримає ваш бізнес в топі та дозволяє зростати. Смарт-роутинг від Tranzzo збільшує конверсію на 30%. При цьому комісія на еквайринг знижується до 20%, що позитивно впливає на загальний прибуток в компанії. Щобільше, гнучкий роутинг та каскадинг дозволяють правильно розподілити та призначити платежі.

Усі інструменти в одному рішенні

Обираючи платіжне рішення від Tranzzo, ви отримуєте доступ до багатьох додаткових інструментів. Наприклад, програмне РРО, сервіс підписок, рекурентні платежі та "вічні токени" від Visa та Mastercard.

Платіжна конверсія 99%

Завдяки технологіям каскадингу та маршрутизації, Tranzzo допомагає підвищити конверсію до 99%. Важливо зазначити, що ці інструменти спрощують процес оплати для покупців, що як результат приводить до позитивного досвіду проведення фінансових операцій та збільшує ймовірність повторної купівлі. Як приклад можна навести партнерство Tranzzo та Varus — через півроку після початку співпраці, середній чек у Varus збільшився на 19%, а кількість оплат на сайті супермаркету зросла на 150%.

Висновок

Приймання оплат та рекурентні платежі — це важливий елемент для бізнесу будь-якого масштабу. Вони забезпечують зручність для клієнтів, стабільність для інтернет-бізнесу та потенційно безмежні можливості для росту. Тому важливо розглядати різні варіанти проведення банківських переказів та рекурентних платежів, добре розуміти їх переваги та обирати ті, які найкраще відповідають конкретним потребам і цілям бізнесу.