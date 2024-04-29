Чипи з алмазів: учені змогли виростити дорогоцінні кристали для електроніки

Тепер виробництво штучних алмазів займає всього 15 хвилин за атмосферного тиску, що раніше було недосяжно.

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Дослідники Ульсанського національного інституту науки і технологій (UNIST) у Південній Кореї розробила новий підхід до виробництва алмазів у лабораторії без високого тиску. На їхню думку, це допоможе синтезувати кристали, які знайдуть широке застосування в оптиці та сучасній електроніці, пише Interesting Engineering.

Дослідження все ще перебуває на ранній стадії. Проте це відкриває шлях до виробництва тонких плівок з алмазів, які в майбутньому можна буде використовувати в квантових комп'ютерах, магнітних датчиках, потужних електричних пристроях, детекторах радіації та лазерах.

Новий метод команди UNIST дає змогу вирощувати алмази в умовах нормального атмосферного тиску. Ще кілька років тому вчені переконалися, що для синтезу алмазів високий тиск зовсім не потрібен. Дослідження 2017 року показало, що рідкий галій розчиняє атоми вуглецю і зв'язує їх у твердий листовий графен під впливом газоподібного метану. Вчені вирішили, що за правильних умов цей процес також може призвести до утворення алмазів, і почали його розробку.

Спочатку додавали краплі розплавленого галію та інших металів, піддаючи суміш впливу газів, пов'язаних із вуглецем. Коли крапля розплавленого галію випадково пролилася на шар чистого кремнію і розчинила його, дослідники виявили в затверділому металі колекцію крихітних кристалів алмазу.

Подальші удосконалення призвели до створення "рецепта", в якому суміш рідких галію, кремнію, заліза і нікелю, нагріта в невеликому тиглі до 1025 градусів за Цельсієм і піддана впливу газів метану і водню, утворює пірамідальну структуру, властиву для діамантів.

У більш ранніх експериментах дослідники використовували велику камеру, що отримала назву RSR-A, з внутрішнім об'ємом 100 л. Для ефективного впливу газів метану і водню команді довелося спочатку викачати з камери повітря, потім заповнити її інертним газом, а потім знову викачати все до рівня вакууму, перш ніж закачувати суміш газів і встановлювати необхідну температуру.

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Через великий об'єм камери на виконання цих дій пішло близько трьох годин, перш ніж можна було навіть спробувати провести експеримент. Потім виникла ідея зменшити об'єм камери, щоб прискорити ці процеси, і тоді побудували нову камеру RSR-S із внутрішнім об'ємом трохи більше ніж 9 л; тепер процес виготовлення кристалів триває лише за 15 хвилин.

Раніше писали, що алмази здатні зробити гаджети в 10 разів ефективнішими, а зарядку — в 5 разів швидшою. Алмазні наномембрани зможуть ефективно відводити тепло від електроніки, що позитивно вплине на швидкість заряду і продовжить термін служби.