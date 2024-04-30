Обійдеться без чипів й технологій зі США: як Китай розганяє виробництво електроніки

Країна поступово впроваджує схему субсидування для стимулювання внутрішньої напівпровідникової промисловості та протидії санкціям США.

Related video

Уряд Китаю розробив план субсидування місцевих компаній для того, щоб стимулювати їх купувати китайські напівпровідники. Це робиться з метою посилити власні обчислювальні можливості та зменшити залежність від іноземних технологій, пише Gizmochina.

У межах проєкту субсидування місцеві фірми отримають фінансові стимули для придбання китайських чипів, при цьому субсидії будуть пропорційні інвестиціям, необхідним для створення обчислювальних послуг. Основна увага приділяється використанню графічних процесорів вітчизняного виробництва, необхідних для високопродуктивних систем у центрах оброблення даних і для проєктів із розроблення штучного інтелекту (ШІ).

Нещодавні зміни в експортних правилах США завадили китайським компаніям отримувати обладнання для виробництва напівпровідників і передові чипи для роботи штучного інтелекту. Торгові санкції США обмежили поставки від таких компаній, як Nvidia, що спонукало китайські фірми шукати альтернативні рішення. Тепер у Пекіні мають намір до 2027 року позбутися залежності від західних ШІ-технологій, розробивши власні рішення.

Китай змінює свою стратегію в бік просування внутрішнього виробництва ШІ-чипів, не покладаючись на західних розробників, таких як Nvidia, Intel і AMD. Схема субсидування відображає ширшу національну стратегію, спрямовану на заохочення впровадження вітчизняних ШІ-процесорів, забезпечуючи самоокупність напівпровідникових ШІ-технологій, незважаючи на зовнішні обмеження.

Провідними гравцями на китайському ринку чипів штучного інтелекту є Huawei, Alibaba, Baidu і Tencent, причому компанія Huawei домоглася значних успіхів у цьому сегменті. Очікується, що з часом й інші компанії отримають частку ринку.

Важливо

Санкції США безсилі: Huawei за крок від створення повністю китайських смартфонів, — експерти

Китай також сподівається здійснити прорив у галузі кремнієвої фотоніки і квантових обчислювальних чипів, щоб до 2027 року досягти повної самозабезпеченості інфраструктурою інтелектуальних обчислень. Однак геополітична напруженість і потенційне розширення експортних обмежень США створюють бізнес-ризики для виробництва.

Раніше ми писали про те, що США хочуть позбавити Китай відкритої технології RISC-V для випуску чипів. Американські законодавці роблять усе можливе, щоб перекрити доступ КНР до стандарту з відкритим вихідним кодом для розробки ШІ-процесорів.