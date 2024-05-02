5 корисних порад для власників Айфон 15 Про: лайфхаки на благо смартфона

Айфон 15 Про забезпечує комфортний доступ до всіх благ екосистеми Apple. Безшовно інтегрується з іншими гаджетами. Термін служби і стабільність флагмана залежить від умов експлуатації. Дбайливе поводження і використання всіх доступних інструментів для мінімізації ризиків — головний секрет довговічності.

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Захист від механічних пошкоджень

Оскільки рамка iPhone 15 Pro з титану, міцність гарантована. Стильний дизайн спонукає відмовитися від чохла. З естетичного погляду це вдалий хід: корпус із металевим відливом має стильний вигляд, а тактильні відчуття — на висоті. Титан піддається тонкому шліфуванню, бічні грані виходять гладкими, без єдиної щербини.

Після сильного удару чи падіння металева основа залишається цілою, проте задня панель і переднє скло мають менше шансів. Компромісне рішення — прозорий кейс. Він не спотворює забарвлення смартфона і захищає найвразливіші точки. Також для захисту наклеюють скло або плівку на екран.

Зарядка за правилами

Можна роками користуватися смартфоном і неправильно його заряджати. Благо, в налаштуваннях "Прошки" передбачена функція оптимізованої зарядки. Вона не дає смартфону перезаряджатися і дає змогу батареї якомога довше зберігати стовідсоткову ємність.

Правила безпечної підзарядки універсальні:

Небажано розряджати смартфон до нуля. Позначка 20% свідчить про необхідність підключення до джерела живлення. Заряджати до сотні слід тільки з метою калібрування. На постійній основі краще обмежуватися 80 відсотками. Блок живлення має бути оригінальним. У сторонніх адаптерів характеристики можуть не відповідати потребам акумулятора. Якщо провід пошкоджений, використовувати його заборонено. Це небезпечно для смартфона і для користувача.

Захист від крадіжки

Для мобільних телефонів фізичний захист від злодіїв не передбачено, хоча програмні засоби — на висоті. Щоб функції безпеки, як-от "Пошук iPhone" і "Захист викраденого пристрою", якомога довше залишалися незатребуваними, необхідно прислухатися до таких порад:

Не носити Айфон у задній кишені штанів, не залишати без нагляду в людних місцях, використовувати чохол із тримачем або ремінцем, не відходити далеко під час фотозйомки з використанням штатива або функцій стабілізації.

Контроль температури

Температура навколишнього середовища впливає на роботу Айфона. Компонентам (особливо — батареї) шкодить як спека, так і холод.

Причиною перегріву слугують очевидні чинники:

Тривале перебування на сонці;

зарядка в товстому декоративному чохлі;

тривалі пікові навантаження;

перебування поруч з обігрівачем, плитою, електродуховкою.

Переохолодження трапляється рідше, переважно — через використання на морозі. Не варто забувати, що оптимальний діапазон робочих температур для iPhone — від 0 до +35 градусів.

Обмеження контактів із водою

Айфон 15 Про захищений від пилу та вологи за класом IP68. Результати офіційних тестів свідчать, що короткочасні занурення на невелику глибину — безпечні. Проте навмисно перевіряти смартфон на вологостійкість не можна. Якщо щось піде не за планом, гарантія не покриє ремонт.

Оскільки на працездатності мобільника позначаються не тільки зовнішні чинники, важливо пам'ятати про необхідність своєчасного встановлення оновлень і регулярного чищення сховища