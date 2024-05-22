Працювала "Баба-Яга": як прикордонники готувались до наступу ЗС РФ на Харківщині (відео)

Українські прикордонники почали завдавати превентивні удари по ворогу на Вовчанському напрямку за декілька днів до початку наступу. Бійці працювали з мінометів та БПЛА.

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Збройні сили Російської Федерації почали наступ на півночі Харківської області, проте українські прикордонники очікували на ворожий удар. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ в Telegram.

"10 травня російська армія почала наступ на Харківщину в районі Вовчанська. Українські прикордонники у своїй смузі оборони очікували на удар ворога", — йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зауважили, що військові завдавали превентивні удари по цілях ворога на Вовчанському напрямку. Зокрема, прикордонники загонів "Гарт" та "Сталевий кордон" працювали зі 120-мм мінометів і ударного безпілотного літального апарату типу Vampire ("Баба-Яга").

Крім цього, прикордонники опублікували відео, в якому показали, як готувалися до наступу противника вдень та вночі. Українці за допомогою БПЛА та мінометів завдали численних ударів по ворогу, в результаті чого російські військові зазнавали втрат.

Нагадаємо, 22 травня у ЗМІ повідомили, що українські військові відбивають наступи російської піхоти. За словами бійця з 92-ї ОШБр, артилеристи мають снаряди, за допомогою яких можна ефективно знищувати противника.

21 травня засновник та начальник штабу спецпідрозділу ГУР Kraken Костянтин Немічев назвав три причини, через які російським військовим вдалося прорватися в Харківській області. Ворог намагався створити загострення по всій лінії держкордону та ослабити українські ресурси.