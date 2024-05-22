Як вибрати швидкий смартфон у 2024 році: топ 10 найпотужніших процесорів на ринку

Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3, Exynos 2400, A17 Pro та інші чипи, які роблять телефони розумними, швидкими і максимально корисними.

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Бенчмарки AnTuTu і Geekbench склали рейтинги продуктивності процесорів, які використовуються в сучасних смартфонах. Видання Nanoreview опублікувало зведену таблицю, куди увійшли 167 чипів, а в цій публікації розглядається 10-ка найкращих.

1 місце: Dimensity 9300

Виробник: MediaTek.

Рейтинг: 98 А+.

Оцінка AnTuTu: 2257733.

Оцінка Geekbench: 2239 / 7538.

Кількість ядер: 8 (1+3+4).

Частота: 3250 МГц.

Графічний процесор: Mali-G720 MP12.

Процесорами Dimensity 9300 оснащено такі телефони, як Vivo X100, Vivo X100 Prо, iQOO Neo 9 Pro, Oppo Find X7.

2 місце: Snapdragon 8 Gen 3

Виробник: Qualcomm.

Рейтинг: 97 А+.

Оцінка AnTuTu: 2087940.

Оцінка Geekbench: 2193 / 7304.

Кількість ядер: 8 (1+3+2+2).

Частота: 3300 МГц.

Графічний процесор: Adreno 750.

Чипи встановлено на такі телефони, як OnePlus 12, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14, Asus ROG Phone 8 Pro, Xiaomi Redmi K70 Pro та ін.

3 місце: A17 Pro

Виробник: Apple.

Рейтинг: 97 А+.

Оцінка AnTuTu: 1549189.

Оцінка Geekbench: 2953 / 7441.

Кількість ядер: 6 (2+4).

Частота: 3780 МГц.

Графічний процесор: Apple A17.

Фірмові процесори Apple встановлено в такі моделі, як iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro.

4 місце: Exynos 2400

Виробник: Samsung.

Рейтинг: 96 А+.

Оцінка AnTuTu: 1777263.

Оцінка Geekbench: 2196 / 6964.

Кількість ядер: 10 (1+2+3+4).

Частота: 3210 МГц.

Графічний процесор: Samsung Xclipse 940.

Фірмові чипи від Samsung отримали моделі Galaxy S24 і Galaxy S24+.

5 місце: A16 Bionic

Виробник: Apple.

Рейтинг: 94 А+.

Оцінка AnTuTu: 1441069.

Оцінка Geekbench: 2627 / 6838.

Кількість ядер: 6 (2+4).

Частота: 3460 МГц.

Графічний процесор: Apple A16.

Процесорами Apple A16 Bionic оснащено телефони iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max.

6 місце: Dimensity 9200 Plus

Виробник: MediaTek.

Рейтинг: 92 А+.

Оцінка AnTuTu: 1520871.

Оцінка Geekbench: 2090 / 5532.

Кількість ядер: 8 (1+3+4).

Частота: 3350 МГц.

Графічний процесор: Mali-G715 MP11.

Смартфони Xiaomi Redmi K60 Ultra, iQOO Neo 8 Pro, Xiaomi 13T Pro, Vivo X90S, Vivo S18 Pro мають у своєму розпорядженні вищезгаданий чип.

7 місце: Snapdragon 8s Gen 3

Виробник: Qualcomm.

Рейтинг: 91 А+.

Оцінка AnTuTu: 1554839.

Оцінка Geekbench: 2019 / 5570.

Кількість ядер: 8 (1+4+3).

Частота: 3000 МГц.

Графічний процесор: Adreno 735.

Завдяки чипам Snapdragon 8s Gen 3 від Qualcomm працюють такі моделі: OnePlus 12, Honor Magic6 Pro, Nubia Red Magic 9 Pro, Realme GT5 Pro, Xiaomi Redmi K70 Pro, Xiaomi 14, Vivo iQOO 12, Nubia Z60 Ultra тощо.

8 місце: Snapdragon 8 Gen 2

Виробник: Qualcomm.

Рейтинг: 91 А+.

Оцінка AnTuTu: 1532713.

Оцінка Geekbench: 1991 / 5299.

Кількість ядер: 8 (1+2+2+3).

Частота: 3200 МГц.

Графічний процесор: Adreno 740.

Чипи Snapdragon 8 Gen 2 є в розпорядженні смартфонів OnePlus 12R, Xiaomi 13 Pro, OnePlus 11, Nubia Z50s Pro, Xiaomi 13, OnePlus Ace 3, OnePlus Ace 2 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic5 Pro та ін.

9 місце: Dimensity 9200

Виробник: MediaTek.

Рейтинг: 91 А+.

Оцінка AnTuTu: 1482965.

Оцінка Geekbench: 1949 / 5281.

Кількість ядер: 8 (1+3+4).

Частота: 3050 МГц.

Графічний процесор: Mali-G715 MP11.

Процесори Dimensity 9200 встановлено на телефони таких моделей: Vivo X90 Pro, Oppo Find N3 Flip, Oppo Find X6.

10 місце: A15 Bionic

Виробник: Apple.

Рейтинг: 89 А+.

Оцінка AnTuTu: 1299090.

Оцінка Geekbench: 2332 / 5736.

Кількість ядер: 6 (2+4).

Частота: 3230 МГц.

Графічний процесор: Apple A15.

Процесори A15 Bionic встановлено на iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini.

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