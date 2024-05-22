Як вибрати швидкий смартфон у 2024 році: топ 10 найпотужніших процесорів на ринку
Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3, Exynos 2400, A17 Pro та інші чипи, які роблять телефони розумними, швидкими і максимально корисними.
Бенчмарки AnTuTu і Geekbench склали рейтинги продуктивності процесорів, які використовуються в сучасних смартфонах. Видання Nanoreview опублікувало зведену таблицю, куди увійшли 167 чипів, а в цій публікації розглядається 10-ка найкращих.
1 місце: Dimensity 9300
- Виробник: MediaTek.
- Рейтинг: 98 А+.
- Оцінка AnTuTu: 2257733.
- Оцінка Geekbench: 2239 / 7538.
- Кількість ядер: 8 (1+3+4).
- Частота: 3250 МГц.
- Графічний процесор: Mali-G720 MP12.
Процесорами Dimensity 9300 оснащено такі телефони, як Vivo X100, Vivo X100 Prо, iQOO Neo 9 Pro, Oppo Find X7.
2 місце: Snapdragon 8 Gen 3
- Виробник: Qualcomm.
- Рейтинг: 97 А+.
- Оцінка AnTuTu: 2087940.
- Оцінка Geekbench: 2193 / 7304.
- Кількість ядер: 8 (1+3+2+2).
- Частота: 3300 МГц.
- Графічний процесор: Adreno 750.
Чипи встановлено на такі телефони, як OnePlus 12, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14, Asus ROG Phone 8 Pro, Xiaomi Redmi K70 Pro та ін.
3 місце: A17 Pro
- Виробник: Apple.
- Рейтинг: 97 А+.
- Оцінка AnTuTu: 1549189.
- Оцінка Geekbench: 2953 / 7441.
- Кількість ядер: 6 (2+4).
- Частота: 3780 МГц.
- Графічний процесор: Apple A17.
Фірмові процесори Apple встановлено в такі моделі, як iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro.
4 місце: Exynos 2400
- Виробник: Samsung.
- Рейтинг: 96 А+.
- Оцінка AnTuTu: 1777263.
- Оцінка Geekbench: 2196 / 6964.
- Кількість ядер: 10 (1+2+3+4).
- Частота: 3210 МГц.
- Графічний процесор: Samsung Xclipse 940.
Фірмові чипи від Samsung отримали моделі Galaxy S24 і Galaxy S24+.
5 місце: A16 Bionic
- Виробник: Apple.
- Рейтинг: 94 А+.
- Оцінка AnTuTu: 1441069.
- Оцінка Geekbench: 2627 / 6838.
- Кількість ядер: 6 (2+4).
- Частота: 3460 МГц.
- Графічний процесор: Apple A16.
Процесорами Apple A16 Bionic оснащено телефони iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max.
6 місце: Dimensity 9200 Plus
- Виробник: MediaTek.
- Рейтинг: 92 А+.
- Оцінка AnTuTu: 1520871.
- Оцінка Geekbench: 2090 / 5532.
- Кількість ядер: 8 (1+3+4).
- Частота: 3350 МГц.
- Графічний процесор: Mali-G715 MP11.
Смартфони Xiaomi Redmi K60 Ultra, iQOO Neo 8 Pro, Xiaomi 13T Pro, Vivo X90S, Vivo S18 Pro мають у своєму розпорядженні вищезгаданий чип.
7 місце: Snapdragon 8s Gen 3
- Виробник: Qualcomm.
- Рейтинг: 91 А+.
- Оцінка AnTuTu: 1554839.
- Оцінка Geekbench: 2019 / 5570.
- Кількість ядер: 8 (1+4+3).
- Частота: 3000 МГц.
- Графічний процесор: Adreno 735.
Завдяки чипам Snapdragon 8s Gen 3 від Qualcomm працюють такі моделі: OnePlus 12, Honor Magic6 Pro, Nubia Red Magic 9 Pro, Realme GT5 Pro, Xiaomi Redmi K70 Pro, Xiaomi 14, Vivo iQOO 12, Nubia Z60 Ultra тощо.
8 місце: Snapdragon 8 Gen 2
- Виробник: Qualcomm.
- Рейтинг: 91 А+.
- Оцінка AnTuTu: 1532713.
- Оцінка Geekbench: 1991 / 5299.
- Кількість ядер: 8 (1+2+2+3).
- Частота: 3200 МГц.
- Графічний процесор: Adreno 740.
Чипи Snapdragon 8 Gen 2 є в розпорядженні смартфонів OnePlus 12R, Xiaomi 13 Pro, OnePlus 11, Nubia Z50s Pro, Xiaomi 13, OnePlus Ace 3, OnePlus Ace 2 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic5 Pro та ін.
9 місце: Dimensity 9200
- Виробник: MediaTek.
- Рейтинг: 91 А+.
- Оцінка AnTuTu: 1482965.
- Оцінка Geekbench: 1949 / 5281.
- Кількість ядер: 8 (1+3+4).
- Частота: 3050 МГц.
- Графічний процесор: Mali-G715 MP11.
Процесори Dimensity 9200 встановлено на телефони таких моделей: Vivo X90 Pro, Oppo Find N3 Flip, Oppo Find X6.
10 місце: A15 Bionic
- Виробник: Apple.
- Рейтинг: 89 А+.
- Оцінка AnTuTu: 1299090.
- Оцінка Geekbench: 2332 / 5736.
- Кількість ядер: 6 (2+4).
- Частота: 3230 МГц.
- Графічний процесор: Apple A15.
Процесори A15 Bionic встановлено на iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini.Важливо
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