Масштабний збій: у телефонах iPhone з'являються давно видалені фото, як це виправити

Через уразливість iOS 17.5 фотографії, база даних яких була пошкоджена, знову з'явилися в бібліотеці зображень.

Related video

Apple випустила оновлення для iPhone після того, як стало відомо, що в телефонах з'являються зображення, видалені користувачами кілька років тому, передає The Sun.

Фахівці з кібербезпеки виявили помилку в операційній системі iOS 17.5, яка призвела до того, що видалені старі дані раптом самі собою відновилися. Apple описала це, як рідкісну проблему, за якої фотографії, база даних яких була пошкоджена, знову з'явилися в бібліотеці. Деякі власники iPhone повідомляють, що те ж саме відбувається з видаленими голосовими повідомленнями.

Але ця проблема викликала дебати щодо конфіденційності в соціальних мережах Reddit і Х. Багато користувачів заявили, що стали менше довіряти Apple. Один із користувачів соцмережі X під ніком Majestic Memes написав, що більше немає ніякої конфіденційності, раз у компанії є всі дані про клієнтів, навіть видалені. Інший сказав, що кнопка видалення насправді нічого не видаляє.

Apple досі не розкрила, як виникла проблема або як вона зберігає фотографії, зроблені власниками iPhone. Однак відомо, що якщо видалити зображення з папки "Фотоплівка", то вони потрапляють до окремої папки "Нещодавно видалені", з якої мають зникнути безповоротно через 30 днів. Зображення можна видалити назавжди з папки "Нещодавно видалені" вручну.

Важливо

Фото стануть ще кращими: з'явилися нові подробиці про iPhone 16 Pro та 16 Pro Max

Аналітики вважають, що Apple могла перезаписати дані замість того, щоб видаляти їх, що станеться тільки в тому випадку, якщо ця частина сховища знадобиться для чогось іншого. Це могло б пояснити, чому фото "воскресли". Щоб Упоратися з проблемою, потрібно оновити операційну систему.

Раніше ми писали, що як зробити смартфон Android схожим на iPhone. Кілька простих порад для тих, хто хоче, щоб його гаджет мав інший вигляд.