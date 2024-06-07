"Ураганів" немає, але снаряди залишилися: експерт розкрив, як ЗС РФ застосовують дрони з касетами

Безпілотники з касетним суббоєприпасом від реактивної установки "Ураган" не можуть похизуватися швидкістю і маневреністю, проте все одно становлять велику небезпеку, вважає військовий оглядач Олександр Коваленко.

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У Російській Федерації почали застосовувати на війні в Україні FPV-дрони, оснащені касетами від снаряда реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Ураган". Про те, наскільки така зброя ефективна, розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі 7 червня.

Олександр Коваленко прокоментував знімок російського безпілотника, зазначивши, що ворог встановив на нього касету КПФМ-1С від 220-мм реактивного снаряда 9М27К3 РСЗВ "Ураган". У цій касеті міститься комплект протипіхотних мін ПФМ-1 "Лепесток".

"Російські окупанти хваляться черговим знаряддям вбивства", — пише експерт.

FPV-дрон із суббоєприпасом Фото: Соцмережi

За словами Олександра Коваленка, таке навантаження позбавляє дрон маневреності, і дивно, як він узагалі піднімається в повітря. Водночас, з огляду на характер боєприпасів, що містяться в касеті, маневреність і швидкість не відіграє великої ролі. Окупанти, ймовірно, використовують такі FPV-дрони для розкидання по певних ділянках вкрай небезпечних протипіхотних мін.

"Окремо не завадило б порушити питання про те, а куди поділися на третій рік війни самі РСЗВ 9К57 "Ураган", але відповідь, гадаю, ви знаєте й самі", — додав експерт.

Зазначимо, що російський FPV-дрон із касетним суббоєприпасом від реактивної установки "Ураган" перехопили і захопили українські військові. Кожен такий суббоєприпас має 26 протипіхотних мін ПФМ-1 "Лепесток". Через форму та невеликі розміри такі міни складно виявляти.

Про те, що бійці ЗСУ оснащують свої дрони протитанковими мінами ТМ-62 і скидають їх на голови російських окупантів, повідомлялося ще у вересні минулого року. Тоді волонтер з ніком Teoyaomiquu показав фото з "вдосконаленою" міною, обладнаною додатковими елементами для кріплення до БПЛА і детонації.

У квітні цього року військовослужбовець Сергій Бескрестнов також повідомив, що ЗСУ використовують БПЛА для скидання "розумних" мін, оснащених модулем, який активується за 10 хвилин після скидання і спрацьовує в разі переміщення або наближення металу.