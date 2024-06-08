ШІ створив найсильніший у світі надпровідний магніт: де його застосують

Система машинного навчання BOXVIA прискорила процес створення надпровідника нового типу в рази — раніше на це витратили б місяці, а не лічені дні.

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Дослідники з Королівського коледжу Лондона виготовили дешевий і потужний надпровідний магніт на основі заліза за допомогою алгоритмів машинного навчання (МО). Докладніше про новинку розповіло видання Interesting engineering.

Основна перевага надпровідних магнітів у тому, що вони можуть створювати дуже сильні та стабільні магнітні поля без значних витрат енергії. Такі магніти застосовуються в апаратах магнітно-резонансної томографії (МРТ) та електрифікованих транспортних системах.

Доктор Марк Ейнслі з Королівського коледжу Лондона разом із колегами з Токійського університету сільського господарства і технологій, Японського агентства науки і технологій, Національного інституту матеріалознавства та Університету Кюсю розробив надпровідний магніт, який має магнітне поле, що у 2,7 раза сильніше, ніж будь-який аналог.

Вченим у цьому допомогла система машинного навчання під назвою BOXVIA. Вона визначила закономірності, що поліпшують продуктивність, і точно налаштувала зміни параметрів, щоб розробити найоптимальнішу конструкцію магніту. На все про все пішли лічені дні, а без МО дослідники витратили б місяці.

Команда експертів виявила, що новий надпровідний магніт містить у своїй структурі більші кристали на основі заліза. Це помітно відрізняє його від магнітів, виготовлених без участі BOXVIA. Зразок, вироблений за допомогою ШІ, мав широкий діапазон розмірів кристалів на основі заліза, на відміну від однорідної структури, якій віддають перевагу дослідники.

"Надпровідні магніти — це основа майбутнього. Вони не тільки використовуються для візуалізації раку за допомогою апаратів МРТ, а й матимуть важливе значення для створення електричних літаків і ядерного синтезу", — сказав Ейнслі.

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За словами Ейнслі, дослідження закладає основу для створення надпровідних магнітів, досить потужних для промислового застосування. Використовуючи штучний інтелект, вдалося створити економічно ефективну і масштабовану альтернативу з використанням заліза, з якою набагато простіше працювати і яка допоможе зробити пристрої меншими за розміром і вагою, і знизити їхню собівартість, зазначив учений.

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