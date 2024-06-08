Це неймовірно: у Китаї знайшли хитрий спосіб використання американських чипів для ШІ

ByteDance, Alibaba, Tencent та China Telecom хочуть орендувати американські ЦОД, щоб використовувати ШІ-процесори на території США.

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Китайські компанії ByteDance, Alibaba, Tencent та China Telecom отримають доступ до передових ШІ-процесорів, розроблених у США. Про те, як вони змогли обійти санкції Білого дому, розповіло ЗМІ The Information.

Чипи, до яких у ByteDance, China Telecom, Alibaba й Tencent немає доступу через санкції американського уряду, будуть використовуватися китайськими фірмами на території США. У такий спосіб вони не порушать умови торговельних обмежень, що забороняють продаж і постачання ШІ-процесорів у КНР.

Технокомпанії для цих цілей хочуть орендувати центри обробки (ЦОД) даних, які працюють на потрібних їм ШІ-процесорах і розташовані на території Америки. Alibaba й Tencent шукають підтримки в цьому у Nvidia, а ByteDance — у Oracle. З ким веде перемовини China Telecom поки не відомо.

У компанії Nvidia не відповіли на запит про коментар щодо ймовірних переговорів із китайськими техногігантами. Однак представники ухильно зауважили, що всі клієнти ЦОД зобов'язані дотримуватися законодавства США.

Китай прагне боротися із санкціями США в технологічному секторі. Зокрема, Пекін налаштований на розвиток власного виробництва ШІ-чипів, однак порівняно з американськими аналогами вони коштують дорожче і поступаються в продуктивності, тому що КНР позбавлена можливості закуповувати літографічне обладнання за кордоном.

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Паралельно китайські компанії, що надають ШІ-послуги, шукають способи обходу санкцій. міністерство торгівлі США й Білий дім поки жодним чином не відреагували на новину про спроби ByteDance, Alibaba, Tencent і China Telecom дістатися напівпровідників для ШІ-додатків.

Раніше ми писали про те, що в Китаї заявили про створення ШІ-чипа на 20% кращого за аналог від Nvidia. Китайська компанія Huawei запевняє, що її модель Ascend 910B AI в деяких сферах застосування перевершив A100 від Nvidia.