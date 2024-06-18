ШІ-командири замінять офіцерів армії Китаю: навіщо це знадобилося і що вони вміють

Система штучного інтелекту вже бере участь у віртуальних війнах. Він швидко вчиться на вчинках реальних військових, а незабаром зможе кинути в справжній бій зграї дронів і бойових роботів.

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У лабораторії Університету національної оборони в Шіцзячжуані було створено "віртуального командира", який точно копіює справжніх воєначальників — спосіб мислення, особистість і навіть недоліки. Навіщо КНР знадобився такий військовий ШІ, розповідає South China Morning Post.

У великомасштабних комп'ютерних військових іграх за участю всіх родів військ Народно-визвольної армії (НВАК) командиру ШІ надано безпрецедентні повноваження верховного командування, він швидко навчається і зростає під час віртуальних воєн. Вчені заявили, що ШІ-технологія має як потенціал, так і ризик у військовому застосуванні, однак цей проект пропонує "життєздатні" рішення для роїв дронів і зграй собак-роботів. Проте, командування поки що залишиться в руках людей.

НВАК підготувала безліч оперативних планів на випадок потенційних військових конфліктів у таких регіонах, як Тайвань і Південно-Китайське море. Важливим завданням для вчених є перевірка цих планів за допомогою комп'ютерного моделювання. Такі симуляції часто вимагають участі командирів-людей, але їхня кількість і доступність дуже обмежені, що унеможливлює їхню участь у великій кількості військових симуляцій. А ось ШІ-командири цілком могли б замінити офіцерів у віртуальних битвах

Віртуальні полководці копіюють поведінку деяких реальних військових із вищого командного складу НВАК. Особистість кожного з них можна налаштувати під ті чи інші ситуації: коли необхідно, це може бути розважливий і стриманий офіцер, або ж, навпаки, ризиковий і емоційний. Також розробники зазначили, що замість використання чистого аналізу, ШІ-командири більше покладаються на емпіричні знання під час ухвалення бойових рішень, витягуючи з пам'яті аналогічні сценарії та швидко формулюючи життєздатні плани.

Під час симуляцій вчені не втручаються в процес, даючи можливість нейромережі самій навчатися, робити помилки і виправляти їх, якщо це можливо. Поки що ШІ-офіцер не буде допущений до командування будь-якими підрозділами — він функціонує тільки в межах лабораторії Університету національної оборони.

Раніше ми повідомляли про те, що США не зможуть перемогти Китай у війні. Експерти з аналітичної компанії Govini вважають американський військовий ШІ слабким, а також радять Пентагону знизити залежність від китайських комплектуючих.