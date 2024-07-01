Китай розробить чипи пам'яті з високою пропускною здатністю на тлі санкцій США

Wuhan Xinxin і Huawei об'єдналися в прагненні створити процесори HBM, однак у них на ринку є такі сильні конкуренти, як SK Hynix і Samsung Electronics.

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Huawei Technologies об'єдналася з китайським виробником Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co. для розроблення чипів пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM). Ці пристрої незамінні для додатків штучного інтелекту, пише South China Morning Post.

У цій ініціативі також беруть участь компанії з виробництва інтегральних схем — Jiangsu Changjiang Electronics Tech й Tongfu Microelectronics. Вони відповідають за розробку чипа на підкладці — передової технології пакування для комбінування різних типів напівпровідників, наприклад, коли графічні процесори та чипи HBM розміщено в одному корпусі.

Хоча Китай перебуває на ранній стадії розроблення чипів HBM, очікується, що за його прогресом уважно стежитимуть аналітики та інсайдери галузі на тлі технологічних обмежень Вашингтона в галузі напівпровідників і штучного інтелекту.

У травні повідомлялося, що компанія ChangXin Memory Technologies, провідний китайський виробник динамічної пам'яті з довільним доступом, розробила зразки мікросхем HBM у партнерстві з Tongfu Microelectronics. У квітні стало відомо, що група китайських фірм на чолі з Huawei планує збільшити внутрішнє виробництво чипів HBM до 2026 року. У березні компанія Wuhan Xinxin оголосила тендер на будівництво сучасного заводу з виробництва чипів HBM, який вироблятиме 3 тис. 12-дюймових пластин на місяць. Два місяці потому Wuhan Xinxin подала заявку на публічне розміщення акцій у відділенні Комісії з регулювання цінних паперів Китаю в центральній провінції Хубей.

Тим часом Huawei вдалося просувати і розширювати ринковий інтерес до свого Ascend 910B як альтернативи графічному процесору Nvidia A100 у проєктах розробки ШІ.

Новітній ініціативі Huawei з виробництва чипів HBM ще належить пройти довгий шлях, оскільки на світовому ринку цих продуктів домінують південнокорейські SK Hynix і Samsung Electronics — кожна фірма контролює близько 50% ринку у 2024 році. Водночас американський виробник мікросхем пам'яті Micron Technology має частку ринку від 3 до 5%.

За даними TrendForce, великі компанії з розробки напівпровідників, Nvidia і Advanced Micro Devices, а також виробник мікросхем Intel, впровадили HBM у свою продукцію, що призведе до збільшення глобального попиту на ці високопродуктивні чипи пам'яті цього року.

У той час як попит на чипи HBM продовжує зростати, Китай не зможе оперативно налагодити ланцюжок поставок для виробництва пам'яті високого класу. Поки що китайські компанії здебільшого зосереджені на рішеннях середнього і низького рівня, заявив Саймон Ву, керуючий директор і координатор Азіатсько-Тихоокеанських технологічних досліджень у Bank of America Securities.

Раніше ми писали, що Китай готується випускати 5-нм чіпи, і США нічого не зможуть із цим зробити. З чуток, Huawei і SMIC або вже запустили до дрібносерійного виробництва, або перебувають на завершальній стадії проектування.