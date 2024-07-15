На 70% ефективніше за сонячні панелі: кулі зі скла генерують енергію Сонця і Місяця

Сфери наповнені водою, що підсилює сонячне проміння більш ніж у 10 000 разів. Це дає змогу отримувати енергію не тільки Сонця (навіть у похмурі дні), а й Місяця.

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Компанія Rawlemon (Німеччина) розробила сферичні лінзи, що генерують сонячну енергію. Вони на 70% ефективніші за звичайні сонячні батареї завдяки системі концентрації та посилення променів, пише Есoticias.

Стартап Rawlemon провів кампанію на платформі IndieGogo, яка мала успіх: було зібрано 217 000 доларів, що майже вдвічі перевищує суму, необхідну для початку виробництва. Наразі потенційним клієнтам пропонується модуль із кількома сферами потужністю 157 Вт, літій-іонним акумулятором ємністю 720 Вт-год, портом USB-C.

Батареї виглядають як кришталеві кулі. Ідея такого форм-фоктора належить німецькому архітектору Андре Бросселю. Вісім років тому він почав працювати над цією концепцією з метою створення більш ефективної та відносно недорогої технології для генерування сонячної енергії. Сфери наповнені водою, що підсилює сонячне проміння більш ніж у 10 000 разів. Це дає змогу отримувати енергію не тільки Сонця (навіть у похмурі дні), а й Місяця, що відбиває сонячне світло. Крихітні сонячні панелі розташовані прямо під сферою, куди потрапляє посилений промінь світла, і так відбувається накопичення енергії.

Принцип роботи сфери Rawlemon

Концепція концентрації та посилення сонячних променів за допомогою води не нова. Однак Броселлю потрібно було розв'язати проблему — як вловити якнайбільше променів від Сонця і Місяця, які весь час рухаються. Рішенням стала система позиціонування щодо небесних тіл, завдяки якій Rawlemon може бути на 70% ефективнішою, ніж традиційна сонячна панель.

Особливо важливою та унікальною рисою став не тільки дизайн, а й відмова від складних технологічних систем або пристроїв, вартість яких ускладнила б поширення цієї високоефективної технології. Розробники практично не використовують нічого, крім скла, води і невеликих сонячних панелей, а також програмного забезпечення для позиціонування. Rawlemon потрібно небагато, щоб виробляти енергію 24 години на добу. Можливо, такі генератори поки не здатні замінити традиційні фотоелементи, але вже точно можуть їх доповнити.

Раніше ми писали про те, що вертикальні сонячні панелі генерують більше енергії, ніж звичайні. Вертикальні двосторонні фотоелементи з відбивачами добре працюють у похмурі дні, на світанку і заході сонця, і навіть взимку.