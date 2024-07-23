Дуже вигідно: сонячні панелі пропрацювали 31 рік, але забезпечують 79% вихідної потужності

Сонячні батареї перевищили показники, обіцяні виробниками, які заявляли, що вони збережуть свою продуктивність на 80% через 25 років.

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Французька асоціація Hespul, повідомила, що сонячні батареї, встановлені в 1992 році, пройшли тестування і показали високу ефективність роботи. Детальніше про це розповіло видання PV-magazine.

Близько 10 кв. м панелей 1992 року, що відповідає приблизно 1 кВт, були демонтовані і пройшли випробування відповідно до міжнародних стандартів. Їх помістили в темну кімнату за контрольованої температури і піддали впливу світлового спалаху потужністю 1000 Вт/м2 для вимірювання максимальної миттєвої потужності. Потім це значення порівнювали із заводськими показниками.

Тестування показало, що після 31 року експлуатації сонячні батареї, як і раніше, видають у середньому 79,5% своєї початкової потужності. Під час попереднього тестування, проведеного 11 років тому, з'ясувалося, що панелі виробляють 91,7% своєї початкової потужності. Цей результат перевищує показники, обіцяні виробниками, які заявляли, що фотоелементи збережуть свою продуктивність на 80% через 25 років.

Падіння продуктивності протягом 31 року становило в середньому 20,5%, або 0,66% на рік, і 1,11% на рік за останні 11 років. Частина батарей продемонстрували суттєве падіння продуктивності — 33,9% у середньому за 31 рік, або 1,09% на рік. Інші ж фотоелементи втрачали в середньому 13% за 31 рік або 0,42% на рік.

Ці результати підтверджують дані різних наукових досліджень з цього питання. Наприклад, дослідження, проведене Національною лабораторією відновлюваних джерел енергії (NREL) Міністерства енергетики США на 1700 американських об'єктах загальною потужністю 7,2 ГВт, показало медіанне зниження потужності близько -0,75% на рік. Ще одне дослідження торкнулося 4300 житлових об'єктів, що діють у Європі, показало, що середні втрати ефективності становили від -0,36% до -0,67% на рік.

Раніше ми повідомляли про те, що інженер створив вікно, яке працює як сонячна батарея. ClearPower — повністю прозора сонячна батарея, яка не тільки може генерувати чисту енергію, а й контролювати надходження сонячного тепла, скорочуючи витрати на кондиціонування повітря.