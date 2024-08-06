У Європі встановлюють незвичайні сонячні панелі у вигляді плитки, облицювання, вітражів

Європейські компанії працюють над виробництвом сонячних панелей, які могли б мати вигляд черепиці, шиферу, скла і навіть вітражів, щоб не псувати дизайн історично значущих споруд.

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У зв'язку зі зростанням потреби в екологічно чистій енергії багато історичних будівель по всій Європі оснащуються сонячними панелями з використанням інноваційних та креативних технологій. Про кілька таких проєктів розповіло видання Euronews.

Музей Гуггенхайма в Більбао, Іспанія, нещодавно встановив на даху 300 сонячних панелей. Фотоелектрична установка потужністю 80 кВт заощадить близько 5% споживання електроенергії музеєм і забезпечить достатньо енергії для освітлення виставкових залів.

Будинки, побудовані архітектором Френком Гері, відомі хвилеподібними формами та сріблястим металевим облицюванням. Щоб зберегти архітектурну цілісність споруди, колір і дизайн панелей довелося ретельно обирати і затверджувати. Компанія-встановник батарей Iberdrola розмістила фотоелементи від FuturaSun на двох найбільших дахах будівлі так, щоб їх не було видно з вулиці.

Музей Гуггенхайма в Більбао обзавівся сонячними панелями Фото: Guggenheim Bilbao

Збереження архітектурної унікальності будівлі було основним завданням під час реалізації цього проєкту, і всі деталі — від дизайну інсталяції до гармонізації з іншими елементами, як-от світлові люки, — були схвалені архітектором Френком Гері та міською владою Більбао.

Минулого року в археологічному парку Помпеї на півдні Італії встановили сонячні панелі, замасковані під теракотову плитку, що гармонує зі стародавніми руїнами міста.

Фотоелектричні панелі були запропоновані для каплиці Королівського коледжу в Кембриджі. Установка отримала схвалення комітету з планування, незважаючи на заперечення з боку Історичної Англії та рекомендації фахівців з планування. Джилліан Тетт, ректор Королівського коледжу, сказала, що це перша зміна за 500 років, внесена в зовнішній вигляд каплиці.

Сонячні панелі під теракотову плитку в археологічному парку Помпеї Фото: Courtesy of the Archaeological Park of Pompeii | Coppi Cerere

Міські ради в усій Європі почали послаблювати обмеження, щоб ділянки дахів могли стати майданчиками для сонячних батарей (майже чверть будівель у ЄС побудовані до 1945 року).

У червні Амстердам оголосив, що до 2025 року сонячні панелі будуть встановлені на охоронюваних будівлях і пам'ятках архітектури. Раніше цього року уряд Великої Британії постановив, що власникам історичних будинків в Англії більше не доведеться звертатися по дозвіл на встановлення енергоефективних технологій, таких як сонячні панелі та теплові насоси.

Хоча це може викликати занепокоєння з приводу збереження історичної спадщини, компанії працюють над виробництвом сонячних панелей, які могли б мати вигляд черепиці, шиферу, скла і навіть вітражів, щоб не псувати дизайн історично значущих споруд.

Раніше ми писали, що встановлення сонячних панелей стало вдвічі швидшим і дешевшим завдяки унікальному роботу. "Розумна" машина Maximo вже встановила фотоелементи загальною потужністю 10 мВт, чого достатньо для забезпечення електроенергією 2 000 будинків.