4К-проєктори розміром із повербанк замінять телевізори: річ в новому мікрочипі

Працюючи із сумісним цифровим мікродзеркальним пристроєм і відповідним джерелом світла, контролер DLPC8445 забезпечує зображення 4K з діагоналлю 100 дюймів і більше, а також усуває затримки відео.

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Компанія Texas Instruments анонсувала появу нового чипа-контролера DLP, який призначений для компактних 4K UHD-проєкторів, а також окулярів доповненої реальності. Як повідомив сайт New Аtlas, виробники техніки вже можуть їх закуповувати.

Новий контролер дисплея DLPC8445 (Digital Light Processing або DLP — цифрове оброблення світла) є найменшим серед аналогів — лише 9x9 мм — і приблизно на 90% меншим за чипи попереднього покоління. Це означає, що в найближчому майбутньому проєкційні пристрої стануть ще компактнішими, не жертвуючи водночас якістю зображення.

Працюючи із сумісним цифровим мікродзеркальним пристроєм (DMD) і відповідним джерелом світла, контролер забезпечує зображення 4K з діагоналлю 100 дюймів і більше, а також усуває затримки відеоряду — він може реагувати на зміни частоти кадрів менш ніж за 1 мс. Водночас частота кадрів сягає до 240 Гц.

Новий DLP-контролер є першим контролером, розробленим для лазерних проєкторів з батарейним живленням, і включає засоби корекції зображення для динамічного виправлення дефектів. Перший випуск нового чипа, найімовірніше, буде з DMD 4K, але компанія планує адаптувати цю технологію до DMD різних розмірів і роздільної здатності, щоб нею можна було оснастити окуляри доповненої реальності.

Раніше ми писали, що чипи стануть набагато дешевшими: в Японії створили покращений EUV-сканер для їхнього виробництва. Завдяки спрощеній конструкції літографічних верстатів, галузь зможе впровадити набагато більше систем EUV найближчими роками.

Також повідомляли про плюси і мінуси купівлі лазерних проєкторів. Лазерні та традиційні ТВ-пристрої змагаються в категорії ціна/якість практично не поступаючись один одному, але є невеликі нюанси, які варто врахувати під час купівлі.