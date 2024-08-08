Зарядний пристрій Realm 300W наситить смартфон від 0% до 100% менш ніж за 10 хвилин

Зарядка потужністю 300 Вт перевершує продукт попереднього покоління, представлений у лютому 2023 року, на 240 Вт. Але неясно,

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Китайська компанія Realme розробила дротову зарядку потужністю 300 Вт. Офіційно гаджет Realm 300W буде представлений 14 серпня, пише Gizchina.

Зарядка потужністю 300 Вт перевершує продукт попереднього покоління, представлений у лютому 2023 року, на 240 Вт. Але незрозуміло, чи буде ця новаторська технологія доступна для смартфонів у найближчому майбутньому.

Realme в даний час утримує рекорд по найшвидшій зарядці для користувацьких смартфонів. Realme GT Neo 5 (GT3 на деяких ринках) може похвалитися вражаючою швидкістю зарядки 240 Вт. Різні тести показали, що телефон заряджається від 1% до 100% всього за 11 хвилин і 16 секунд. Це майже відповідає заявленому компанією 10-хвилинному часу напою. Що стосується зарядки Realm 300W, вона повинна заряджати телефони від 0% до 100% менш ніж за 10 хвилин.

Можливість заряджати смартфони за лічені хвилини напевно дуже сподобається користувачам, але швидкі зарядки мають і недоліки. Що швидше насичується гаджет, то швидше і більше нагрівається його акумулятор. Це в кінцевому підсумку впливає на стан батареї з плином часу. Варто тільки сподіватися, що Realme врахує це і впровадить розширену функцію моніторингу заряду акумулятора.

Ще слід зазначити, що Realm 300W може вплинути на вартість смартфона, значно її збільшивши. Однак, приміром, пристрій Realme GT Neo 5 був цілком доступним, і, можливо, новинка матиме прийнятну ціну.

Підрозділ Xiaomi Redmi також продемонстрував аналогічну технологію зарядки потужністю 300 Вт і обіцяв повну зарядку менш ніж за 5 хвилин. Однак, на відміну від Realme, цей гаджет поки що не продається на світовому або внутрішньому ринку.

Раніше ми писали, що вчені зробили відкриття, яке дасть змогу заряджати смартфони за хвилину. Нове дослідження не тільки допоможе швидше заряджати гаджети й електромобілі, а й буде корисним для електромереж, вважають експерти.