У РФ заявили про атаку PD-2 на аеродром в Адигеї: що це за дрони (фото)

Росіяни назвали українські дрони PD-2 "американськими", і, ймовірно, переплутали їх із "Лютими".

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У Росії вважають, що 10 жовтня Збройні сили України атакували військовий аеродром "Ханська" під Майкопом (Адигея) безпілотниками PD-2. Про це повідомляє російське медіа Mash у Telegram.

Дрони під Майкопом: що знайшли

За даними ЗМІ, о третій годині ночі війська ППО РФ виявили і збили один із літальних апаратів, який упав у полі поруч із селищем Родниковий за 500 км від території, підконтрольної Україні. На борту нібито було 19 кг вибухової речовини. Через атаку з Родникового вирішили евакуювати 1300 осіб.

Уламки дрона, що впав під Майкопом Фото: Mash

Mash запевняє, що до аеродрому біля Майкопа направили "американські дрони" PD-2, здатні подолати до 1000 км. Нібито такі ж БпЛА на початку вересня атакували Москву. Медіа опублікувала знімки БпЛА, що впав, проте за ними складно визначити модель.

Крила БПЛА, що впав під Майкопом Фото: Mash

Що відомо про дрони PD-2

От тільки PD-2 є українським дроном, адже розроблений компанією "Укрспецсистемс". Він призначений для ведення розвідки та бомбардування, може нести боєприпаси з бойовою частиною до 3 кг. Існують моделі суто літакового типу, а також із системою вертикального зльоту та посадки.

Електронні частини дрона, що впав Фото: Mash

На сайті виробника вказані основні технічні характеристики:

середня тривалість польоту — 10 год;

дальність зв'язку — до 180 км;

маскувальна висота — до 4700 м;

дальність польоту — до 1300 км;

максимальна вага корисного навантаження — 11 кг.

Українські дрони PD-2, які передали Силам оборони Фото: Соцмережі

Судячи з цих ТТХ, PD-2 цілком міг би долетіти із Запорізької або Донецької області до Майкопа, але не підняв би 19 кг вибухівки. Можливо, розробники покращили його можливості, а можливо, росіяни просто переплутали PD-2 з ударним безпілотником "Лютий", який зовні дуже схожий завдяки розташуванню двигуна, формі крил і трикутному хвосту. Саме їм приписують більшість ударів по нафтопереробних заводах та інших об'єктах у Росії.

Зменшена модель ударного БпЛА "Лютий" Фото: Defense Express

Варто зазначити, що внаслідок атаки дронів на аеродромі "Ханська" за 6 км від Майкопа почалася пожежа. Місцеві жителі чули серію вибухів, місцева влада їх не прокоментувала. Аеродром може приймати військові літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18 і всі легші, а також вертольоти всіх типів. Крім того, там розташована навчальна авіаційна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків.

Напередодні, 9 жовтня, дрони вразили ракетний арсенал у Брянській області Росії. Унаслідок вибуху почалася детонація боєприпасів. Відомо, що там зберігалися ракети з КНДР і кориговані авіаційні бомби, якими ЗС РФ атакують Україну.