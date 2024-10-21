Сонячна панель із ККД 60%: уперше у світі винайдено настільки потужний фотоелемент

Вчені додали до складу сонячних батарей фосфід галію і титан, які посприяли підйому енергоефективності.

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Вченим з Мадридського університету Комплутенсе в Іспанії знадобилося 15 років, щоб створити перший сонячний елемент із проміжною смугою (IB) з фосфіду галію і титану, яка потенційно може забезпечити ефективність перетворення енергії 60%. Про це пише interestingengineering.com.

Сонячна батарея може забезпечити таку продуктивність на довжині хвилі 550 нм і вище.

Фотоелементи на основі кремнію використовують тільки частину падаючого на них світла, виділяючи іншу частину у вигляді тепла. Межа залежить від матеріалу, з якого виготовлені пристрої. Для кремнію ширина забороненої зони становить 1,3 еВ, а межа — 33,7%. Це фактично означає, що в найкращому разі навіть найвисокоякісніші елементи однаково не зможуть використати 77,3% світла, що падає на них.

Група з Мадридського університету Комплутенсе понад 15 років працювала з фосфідом галію (Gap) і титаном (Ti), намагаючись створити більш ефективну сонячну панель. Оскільки межа залежить від ширини забороненої зони напівпровідникового матеріалу, вчені вибрали Gap, ширина забороненої зони якого становить 2,26 еВ. Команда побудувала сонячний елемент розміром в 1 кв. см з поглиначем Gap: Ti завтовшки не більше ніж 50 нм і металевими контактами з використанням золота і германію.

Під час серії експериментів з вимірювання коефіцієнта пропускання і відбиття команда виявила, що батарея має широку смугу через поліпшене поглинання світла на довжині хвилі вище 550 нм. Ймовірно, це пов'язано з використанням Ti в установці. Теоретичний потенціал структури становить близько 60%.

Дослідники вперше працювали з цими матеріалами в 2009 році, але їм знадобилося 15 років, щоб створити перші пристрої з ними. Навіть на цьому етапі фотоелементи ще не близькі до розгортання в польових умовах. Їхня ефективність низька, і ще багато що належить зробити, пише ЗМІ.

Спочатку команда хоче створити прототип сонячного елемента і продемонструвати більш високу ефективність. Вони також мають намір вирішити проблеми з конструкцією сонячних елементів, використовуючи різні підходи до включення Ti в майбутньому. Комерційне впровадження цієї технології може зайняти багато часу, але ми більше не обмежені потенціалом сонячних панелей.

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