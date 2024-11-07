Установки зберігання енергії - сонце у темні часи енергетичної кризи

Все більше українських підприємств використовують сонячні панелі, установки зберігання енергії (УЗЕ) та інвертори, аби уберегти себе від блекаутів та бути незалежними від централізованого постачання енергії.

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9 вересня 2024 року компанія "Хуавей Україна" взяла участь у воркшопі "Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту", організованому Європейською бізнес-асоціацією. Говорили про технології і законодавство в галузі сонячних електростанцій, установок зберігання енергії (УЗЕ) та інверторів, які допомагають накопичувати сонячну енергію та використовувати її потім на потреби підприємства.

Учасниками заходу стали експерти провідних українських компаній партнерів Huawei — Ecotech Ukraine та Solar Invest Group, представники державних установ, фінансових інституцій та підприємств, які вже використовують сонячні електростанції. Вони обговорили актуальні питання енергетичної безпеки, розглянули доступні альтернативні варіанти забезпечення енергопостачання, а також окупність, переваги та недоліки сонячних електростанцій і систем накопичення енергії (УЗЕ).

Воркшоп "Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту"

Під час воркшопу "Хуавей Україна", яка є не тільки виробником мобільних пристроїв і обладнання для мобільних операторів, але й найбільшим у світі виробником сонячних інверторів, представила інвертор на 150 кіловат, який є першим у галузі та найбільшим. Що важливо, він також є дуже компактним та разом із сучасним УЗЕ та сонячною електростанцією дає змогу подолати виклики та максимально ефективно організувати процес генерації, виробництва і розподілу електроенергії.

"Багато у кого вже є сонячна електростанція, багато хто вже зацікавився цією тематикою. Інвертор призначений для перетворення постійного струму у змінний. Далі ця електроенергія або витрачається на зелені потреби, але продається за зеленим тарифом, або споживається, або заряджається в акумуляторні батареї. Однією з проблем з надійністю сонячних батарей є те, що вони не мають жодних датчиків і не можна зрозуміти, чи правильно вони працюють. Як наслідок, може виникнути електрична дуга, замикання, перевищення напруги. Єдине, що може допомогти в такому випадку – інвертор. Так, захист від електричної дуги убезпечує і користувачів, і будівлі від пожежі", — зауважив Олександр Альохін, керівник підрозділу Digital Power "Хуавей Україна".

Енергетична криза в Україні: як пережити зиму 2024

Андрій Герус, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на воркшопі зауважив, що після численних обстрілів з боку Росії, зима буде важкою.

Андрій Герус, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Фото: Хуавей Україна

Нині, як відомо, Росія атакує усі енергооб'єкти в Україні. Під час кожної з атак армія РФ намагалася поцілити, зокрема, у вугільні станції та ГЕС — Дніпровську, Канівську, Дністровську. Основними цілями росіян стали саме генеруючі потужності, тобто ті, що виробляють електрику. Міністерство енергетики України оцінює збитки на понад мільярд доларів, адже основних пошкоджень зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Нині об'єкти енергетики захищають як фізично: габіонами, потужними залізобетонними конструкціями, здатними витримати прямі удари дронів і захистити від уламків ракет та системами ППО.

Але як складеться ситуація, ніхто не береться прогнозувати, адже обстріли не припиняються. Герус зауважив, що всю енергосистему в Україні варто змінити. І підприємцям не варто відмовлятись від новітніх технологій.

"Якщо в когось є можливість зробити власний проект, десь зекономити споживання електроенергії, встановити якесь енергоефективне обладнання, енергогенеруюче обладнання, або енергогенеруюче обладнання і storagе, я би рекомендував такі проєкти реалізовувати. Я вірю що малий та середній бізнес, приватний сектор може принести великий вклад в цю історію і допомогти країні. Не просто пережити цю зиму, а відновити і навіть змінити конфігурацію нашої системи", — зауважив Герус.

Вистояти та перемогти: яка перевага сонячних електростанцій

Щоб уникнути нової кризи з електропостачанням під час війни, Кабінет міністрів України уже почав децентралізацію енергосистеми. Про те що російські війська насамперед атакують великі енергооб'єкти, говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще у 2023 році. На вокршопі Андрій Герус повторив, що невеликі об'єкти по всій Україні уразити набагато складніше.

Компанія "Хуавей Україна" є четвертою у світі за інвестиціями в розробку нових продуктів, і R&D – один з наших найважливіших департаментів. FusionSolar як бренд і частина департаменту DigitalPower(цифрової енергетики) розпочався у 2013 році. І фактично на 3 роки компанія стала №1 у всьому світі з виробництва сонячних інверторів.

Воркшоп "Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту" Фото: Хуавей Україна

Компанія підтримує перехід частини виробництва на "зелену енергію", як того вимагають впроваджувальні законодавчі нормативи для експорту продукції в ЄС. Але доступніша і найдешевша сонячна енергія без допоміжних засобів не може закрити усі потреби підприємств, тому що сонце світить лише вдень. Для того щоб закрити потребу ранкових і вечірніх годин, УЗЕ можуть бути однією із необхідних складових, які забезпечать перехід на відновлювальну енергію.

Тому аби залучити сонячну енергію, потрібні не лише сонячні панелі, а й інвертор, призначений для перетворення постійного струму у змінний та УЗЕ. Далі кожен власник сам вирішує, як використовувати цю електроенергію:

витрачається на "зелені" потреби;

продавати за "зеленим" тарифом;

споживати на підприємстві, якщо в тому є потреба;

заряджати в акумуляторні батареї.

Важливо, що установка для зберігання допомагає відтермінувати переоснащення. Якщо виробництво чи підприємство не може вчасно розширити потужність , докупити або встановити енергоємне обладнання, саме УЗЕ може допомогти заживити це обладнання до того як буде збільшена потужність на підприємстві.

"Це покращення якості електроенергії, компенсація активної потужності, це надійність електропостачання під час блекаутів", — зауважив Олександр Альохін, керівник підрозділу Digital Power "Хуавей Україна". За його словами, УЗЕ, яка зберігатиме електроенергію, отриману від сонячних електростанцій, може допомогти не тільки із блекаутами, а й економити у ті часи пік, коли електроенергія коштує дорожче. Тоді власник сам вирішуватиме, що вигідніше: живитись від централізованої електромережі, або ж використовувати ту електроенергію, що накопичили від сонця.

"УЗЕ разом із сонячною станцією також з дизель-генераторною установкою або з газово-поршневою також буде закривати енергопостачання під час блекаутів, але також вона може працювати і поза тим", — зауважив Альохін.

Олександр Альохін, Керівник підрозділу Digital Power Huawei Ukraine Фото: Хуавей Україна

До прикладу, інвертори Huawei вирізняються потужністю та інтелектуальністю, що дозволяє оптимізувати виробництво електроенергії і підтримувати активну безпеку для захисту від електричної дуги і коротких замикань. Компанія пройшла шлях від 20 кВт до 150 кВт інвертора SUN2000-150KTL-MG0 який скорочує витрати на будівництво системи та спрощує процес контролю і керування.

Цей найпотужніший інвертор у галузі від Huawei буде доступний на українському ринку вже наприкінці вересня.

Обладнання від Huawei вже допомагає під час блекаутів

Одне із питань, яке піднімали на воркшопі "Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту" – це наскільки бізнесу вигідно встановлення сонячної станції. Тетяна Духова, комерційна директорка компанії-партнера Huawei - Ecotech Ukraine, яка займається зокрема інсталяцією сонячних електростанцій, розповіла, як сонячні електростанції забезпечували енергетичну незалежність підприємств ще до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Компанія понад 9 років займається сонячною енергетикою, тому може стверджувати, що такі станції, встановлені на дахах підприємств, на землі або на парковках, допомагають підприємству зменшити витрати на електроенергію на 30-40% за рік.

Бізнес при встановленні сонячної станції підвищує рентабельність, адже на прикладі одного із підприємств, що виробляє харчові продукти, 30% собівартості їхньої продукції становлять саме витрати на електроенергію.

Сонячна ж станція працює і з генераторами, і з когенераторами, і з сторіджами. Також власник отримує декарбонізацію бізнесу, що особливо важливо для компаній, які експортують свою продукцію за кордон. Важливо, що сонячна станція не є монументальною конструкцією, її можливо змінювати та доповнювати під власні потреби.

"Якщо вам потрібно 2-3 мегавати, ви можете почати з 500 кіловат, подивитися, як це працює, і далі додати більше. Для кого це підійде? Для всіх, хто споживає енергію з мережі і має за неї значні рахунки", — зауважила Духова.

Як працює сонячна електростанція та чому це вигідно для України

На прикладі активного споживача можна привести зрозумілий приклад: якщо в нас є сонячна електростанція на 600 кВт/год. і підприємство із статусом активного споживача, який дозволяє віддавати надлишкову вироблену електроенергію і накопичувати її у мережі у гривневому еквіваленті.

Якщо об'єкт споживає 400 кВт/год., а генерація становить 600 кВт, то споживання з мережі – 0, тому що наразі станція повністю забезпечує підприємство. Також є надлишок у 200 кВт. Цей надлишок підприємство може віддати в мережу по ціні, яка є на той момент,а потім забрати ввечері, коли недостатньо генерації.

Зараз, коли в Україні є відключення електроенергії, кожне підприємство шукає для себе схему єдиної екосистеми, тому наразі сонячну електростанцію можна прив’язати до декількох варіантів. Наприклад, у нас є сонячна електростанція, яка може забезпечувати підприємство. Якщо ми виробили надлишки, можемо зливати їх у мережу. Або зливати їх у energy storage system – фактично, заряджати велику батарейку. Далі цей сторідж можна використовувати у двох варіантах:

віддавати назад на потреби підприємства, коли недостатньо електроенергії;

або через підприємство віддавати в мережу як активний споживач.

Також можна пов’язати когенерацію. Це може бути когенераційна установка, яка, наприклад, спалює природній газ, або ж це може бути біогаз із надлишків виробництва. Або це може бути дизельний генератор, який також можна пов’язати з роботою сонячної електростанції. І все це може працювати в єдиній екосистемі підприємства.

Повністю від послуг обленерго відмовитись поки що не вийде, але підприємство може максимально забезпечити виробництво власної електроенергії і живитись нею, коли світло відключається.

Саме в такому випадку застосовується обладнання від Huawei, зокрема інвертори на які є гарантія 10 років та УЗЕ. В кожному випадку обладнання підбирається індивідуально.

Сонячна генерація та установки зберігання енергії (УЗЕ): реальний досвід українських компаній

На воркшопі представники кількох великих компаній поділились своїм досвідом використання обладнання від Huawei та тим, як справлялись із викликами, які спричинила війна та атаки ЗС РФ на енергосистему України. Так, у "Епіцентрі" навіть було створено Департамент альтернативної енергетики. Використовують сонячні панелі та УЗЕ, забезпечують не тільки маркети, а й логістичні центри та виробництва. Вікторія Кудієвська, керівниця проєктів облаштування СЕС "Епіцентр" зауважила, що Хмельницький ЛФЦ має потужність станції 4,7 мегаватів і вже має надлишки, а СЕС на маркетах закривають власне споживання. Але такі об'єкти потребують стабільності, яку забезпечують УЗЕ, над якими і працюють з Huawei.

"Власне, ми маємо зараз 30% окупності наших інвестицій, ми однозначно маємо енергоефективність, а щодо енергонезалежності, то туди дійдемо трішечки пізніше", — сказала Кудієвська.

Енергонезалежність стала модною в Україні ще до війни, як у компанії МХП. В 2012 році в компанії побудували перший біогазовий комплекс потужністю 5,5 МВт. Електроенергію реалізували гарантованому покупцю по зеленому тарифу,але фізично ця електроенергія залишалася на підприємстві. Нині, коли декарбонізацію вимагають за кордоном, то конкурентоспроможними можуть бути ті компанії, які цих умов дотримуються. Тому наступним кроком була інсталяція сонячної станції на 130 кВт. Нині у компанії планують ще близько 8 МВт.

"Всі наші сонячні станції працюють для заміщення електроенергії з мережі. Ми їх не розглядаємо ні як станції, побудовані під зелений тариф,ні як станції, побудовані для трейдингу на зовнішній ринок. Вся наша генерація залишається в периметрі наших споживачів, окремих підприємств МХП. 13 мегават – це близько 9 наших підприємств", — зауважив Олександр Шутка, керівник управління технічної політики та будівництва МХП.

Але робота такого великого підприємства неможлива без Industrial Scale Storage від Huawei, 2х4 мегавати,який буде розміщено на Вінничині саме для балансування електроенергії великої сонячної комплексної електростанції.

Причина та сама, яку озвучували на початку воркшопу – дешева вартість сонячної енергії, але її нестабільність. Саме накопичувач Huawei буде давати стабільність, займатися розподілом електроенергії по споживачам. Шутка зізнався, що коли в 2012 році будували біогазів комплекс, то не думали, що життя може розвернутись так,що ця електроенергія буде йти на власні потреби. Але тепер у 2030 році компанія хоче бути на 100% енергонезалежною.

Юридичні питання: що важливо знати та врахувати при встановленні сонячної електростанції

Українське енергетичне законодавство напевно, одне з найбільш гарно прописаних в Європейському Союзі. Якщо говорити про США, то навіть немає з чим порівнювати. Про це розповіла юристка Ольга Савченко. За її словами, ті, хто встановлює СЕС мають спершу повинні визначитися, це дахова чи наземна станція, адже це має різне регулювання. Також визначитись із системою роботи: це станція для забезпечення власних потреб, чи надлишки будуть поступати у загальну мережу, якщо так – то яким чином.

Якщо це станція до 150 кВт, є можливість віддавати за зеленим тарифом. Якщо більша, або нема бажання зв'язуватися з державним підприємством, є можливість віддавати "активному споживачу" по системі самовиробництва, на постачальника універсальних послуг.

Вже після того, як визначилися з моделлю, вже можна розуміти можливості законодавства та які нині в Україні діють пільги. Далі – розробка дорожної карти, визначення, яким чином буде все інтегруватись та вводитися в експлуатацію.

Нині бізнеси активно інвестують в енергоефективні проєкти, і держава та фінансові установи усіляко підтримують ці ініціативи. Так, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України впровадило Національний план дій з ефективності, затверджений до 2030 року.

Крім того, пріоритетом для банків і міжнародних фондів є надання фінансування для нових проєктів і рефінансування для вже реалізованих, з контролем за дотриманням усіх законодавчих вимог.

Було докладено багато зусиль з усіх боків – зі сторони бізнесу, зі сторони депутатського корпусу,для того, аби це нарешті запрацювало. Зараз почалися реєстрації в електронному кабінеті реєстру гарантій походження електричної енергії. В Україні запозичили і будуть користуватися системою Rexel – світовою відомою системою реєстрів гарантій походження. Цей реєстр має запрацювати в листопаді.

Воркшоп "Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту" Фото: Хуавей Україна

Сам механізм самовиробництва повністю запрацював у травні. Тобто тоді, коли всі постачальники універсальних послуг виклали комерційні пропозиції, які дають право на звернення за ними і укладення договору за механізмом самовиробництва, який є додатком до договору постачання електричної енергії. По суті, це хороший механізм, головна мета якого – стимулювати встановлення сонячних електростанцій чи будь-яких установок генерації для власного споживання.

Ну і як додаткова опція – це надлишки, які є в певний період віддавати в мережу.

І у цьому разі на допомогу приходить обладнання від Huawei, яке включає в себе установку зберігання із захистом IP65 та складається з батарейних модулів, гібридну систему охолодження, яка поєднує в собі функції рідинної і повітряної. Перетворювач Smart PCS, двонаправлений інвертор та модуль контролю та керування.

"Основні переваги – це висока безпека, інтелектуальна система охолодження, і це постачання від одного виробника, як сонячних інверторів, так і установки зберігання, і решти систем", — які, як зауважив Олександр Альохін, міняються по гарантії у разі потреби.