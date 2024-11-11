Оформление отсрочки через Резерв+": в Минобороны раскрыли новые детали (видео)

За словами заступника міністра оборони Катерини Черногоренко, через велике навантаження на реєстр "Оберіг" час очікування відтермінування може бути довшим, ніж зазвичай.

З 9 листопада в мобільному застосунку для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+" доступна функція оформлення відстрочки для трьох категорій громадян. За два дні послугою скористалися близько 40 000 українців, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Катерина Черногоренко про онлайн-відстрочки

Як зазначає Катерина Черногоренко, наразі онлайн-відстрочку можуть оформити люди з інвалідністю та студенти, аспіранти й докторанти, які навчаються послідовно. У майбутньому послугою зможуть скористатися й інші категорії громадян.

"У перші години ми спостерігали шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 000 осіб", — наголосила чиновниця.

За словами Катерини Черногоренко, наразі є певне навантаження на реєстр "Оберіг". Через це час очікування може бути трохи більшим, ніж зазвичай. Вона також запевнила, що, попри це, всі відтермінування будуть надані.

Крім того, заступниця міністра згадала про винятки щодо людей із інвалідністю. Так, наразі онлайн-відстрочка доступна особам, які мають чинне пенсійне посвідчення за інвалідністю.

"Ми почали з Пенсійного фонду, тому що саме там зібрано найбільшу кількість потрібних користувачів. Ми вже уклали договір на інформаційний обмін із Міністерством соціальної політики, і воно передаватиме нам дані, і дуже скоро онлайн-відстрочка буде доступна всім людям з інвалідністю", — пояснила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, раніше Катерина Черногоренко повідомила, що отримати відтермінування онлайн не можуть батьки дітей від різних шлюбів, бо вони мають пройти перевірку щодо боргів за аліментами.

Також повідомлялося, що в листопаді деякі громадяни можуть бути виключені з військового обліку або отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я.