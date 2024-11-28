Що таке Iнтернет речей (ІоТ) і чому ця технологія є корисною для бізнесу?

Ідея автоматизувати взаємодію електронних пристроїв між собою з’явилася наприкінці 80-х років 20 століття. Головною метою проєкту було покращити бізнес-процеси та зменшити необхідність контролю з боку людини. Однак, лише тепер, завдяки технології Інтернету речей, одночасній появі та взаємодії штучного інтелекту (ШІ), хмарних сервісів, машинного навчання та доступних сенсорів, цей напрямок отримав стрімкий розвиток. За прогнозами аналітиків, кількість пристроїв, об’єднаних між собою за допомогою Інтернету речей, до 2030 року сягне 25 млрд.

Технологія ІoТ допомагає жити й працювати більш ефективно, що сьогодні є нагальною потребою. Вона дозволяє в режимі реального часу спостерігати за всіма процесами: від виробництва та стану обладнання до логістики та взаємодії зі споживачем.

IoT-тарифи (продукт Інтернету речей) та звичайні тарифи для зв'язку від Vodafonе працюють на однакових звичайних SIM-картках. Також можливе використання термо-SIM та чип-SIM. Для роботи SIM-карта вставляється в пристрій (лічильник, датчик, термінал, трекер та ін.), а якість покриття Vodafone забезпечує стабільну роботу по всій країні за рахунок тих самих базових станцій, які забезпечують зв'язок звичайних голосових тарифів.

Ось декілька прикладів сфер бізнесу, де застосовується Інтернет речей:

Охорона

Співробітники охоронних компаній отримають інформацію про позаштатну ситуацію на об'єкті для оперативного виклику охорони. Система охорони, що працює з IoT SIM-картами, має безперебійний резервний канал зв’язку. Додатково, в онлайн-кабінеті можна бачити статус — чи працюють SIM-карти.

Енергетика

Передача показників лічильників та датчиків з подальшою обробкою на сервері керуючої компанії. IoT SIM-карти, встановлені на датчики, передають дані до онлайн-кабінету за захищеним протоколом, що дозволяє отримувати дані про технічний стан обладнання, вчасно його обслуговувати, економлячи компанії час, гроші та людські ресурси.

Логістика

Завдяки встановленим IoT SIM-картам в автомобільні датчики GPS, користувачі можуть отримати інформацію про місцезнаходження транспорту та його маршрути в режимі реального часу.

Фінанси

Зв'язок з банком для підтвердження транзакцій у платіжних терміналах або терміналах самообслуговування, банкоматах. Забезпечується моніторинг обладнання онлайн, що дозволяє виявити проблеми з технікою, попередити про несправності та автоматично оновити ПЗ. Завдяки цьому, банк може швидше реагувати на технічні збої та підтримувати високу якість обслуговування клієнтів.

Сільське господарство

Моніторинг урожаю за допомогою дронів, отримання інформації про місця розташування сільськогосподарського транспорту та оптимізація його маршруту, передача показників заряду акумуляторів та про технічні поламки транспорту.

Розумне місто

Збір інформації про дорожній трафік, розподіл навантаження на дорогах (розумні світлофори), система виявлення вільних місць на міських паркувальних майданчиках (розумні парковки).

Торгівля

Передача інформації про наявність та залишки товарів на торгових точках. Повний цикл обслуговування вендингових машин.

Сфера загальної безпеки

При знаходженні людини у потенційно небезпечному середовищі: шахти, нафтові та газові родовища, хімічні та електростанції — додатки на основі датчиків Інтернету речей можуть відправляти повідомлення про аварії для оперативного порятунку. Ці додатки використовуються і в переносних пристроях, які можуть контролювати здоров’я людини та стан навколишнього середовища. Такі додатки не тільки допомагають людям краще розуміти власне здоров’я, але й дозволяють лікарям дистанційно спостерігати за пацієнтами.

Для розвитку українського бізнесу та інтеграції високих технологій Vodafone надає всім новим бізнес-клієнтам (юридичним особам та ФОП) 50% знижку на оплату будь-якого обраного ІоТ-тарифу на цілий рік — від 12 грн/місяць.

Щоб підключити обраний тариф, зверніться до вашого спеціаліста Vodafone або оформіть заявку на сайті — www.vodafone.ua/iotratesprnov2024