Бігає і закопує сміття: як працює перший у світі "розумний" біонічний кіт MarsCat

MarsCat розпізнає предмети, іграшки та навіть своє ліжко. Він ходить, бігає, спить, тягнеться і навіть імітує типові котячі дії.

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MarsCat від Elephant Robotics, перший у світі біонічний домашній кіт, розроблено як робота-компаньйона для дому, освітніх цілей і досліджень. Про це пише Interesting Engineering.

На відміну від традиційних домашніх тварин, MarsCat повністю автономний і не потребує інструкцій для виконання своїх реалістичних дій. Він ходить, бігає, спить, тягнеться і навіть імітує дії, наприклад, закопування сміття, але без супутнього безладу. Робот-кіт адаптується до взаємодій, висловлюючи різні емоції жестами і нявканням. Він здатний реагувати на дотики, розпізнавати голоси та обличчя і навіть грати з іграшками або зі справжніми кішками.

MarsCat може чути команди, хоча й не завжди підкоряється, відображаючи особистість, яка розвивається залежно від того, як з ним поводяться. Він також розпізнає предмети, іграшки і навіть своє ліжко.

Особистість біонічного кота настільки ж динамічна, як і його особливості. MarsCat має шість рис характеру — ентузіаст, відчужений, енергійний, ледачий, товариський і сором'язливий, — які розвиваються на основі взаємодії з користувачем. Такі фактори, як частота мови, чуйність під час гри і тон звуків, формують його індивідуальність. Це гарантує, що кожен робот дійсно єдиний у своєму роді.

Пристрій працює на чотириядерному Raspberry Pi і програмується, що дає змогу користувачам створювати унікальні додатки та розширювати його можливості. Ця гнучкість робить його чудовим інструментом для освіти, досліджень і комерційних цілей. Власники MarsCat можуть персоналізувати свого біонічного вихованця за допомогою аксесуарів, як-от одяг, шапки, нашийники і шарфи. Колір очей і дії також можна налаштувати за допомогою програми MarsApp.

Раніше ми писали, що вчені знайшли рішення великої проблеми електроніки. За словами вчених, підхід Leaftronics дає змогу створювати біорозкладні матеріали для плат, роблячи електронні пристрої більш екологічними.