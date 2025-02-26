Швидше і дешевше на 99%: учений знайшов новий спосіб виробництва чипів (фото)

За словами професора Ахмеда А. Буснайни, розроблений ним принтер може "демократизувати" процес виробництва мікросхем, зробивши електроніку дуже доступною.

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Професор Ахмед А. Буснайна з Північно-Східного університету (США) запатентував новий процес і принтер, які не тільки роблять виробництво сучасної електроніки та чипів ефективнішим і дешевшим, а й дають змогу виготовляти їх у наномасштабах. Про це пише Tech Xplore.

Як пояснює професор, під час виробництва мікроелектроніки матеріал зазвичай наносять на плівку, після чого "витравлюють" надлишки. Кожен шар являє собою одну частину схеми, і після нарощування багатьох шарів створюється мікропроцесор або чіп пам'яті.

За словами вченого, цей метод є дороговартісним, повільним, енерго- та ресурсоємним. Так, будівництво підприємств з виробництва сучасної електроніки та мікросхем, обходиться приблизно в 20-40 мільярдів доларів, а їхня експлуатація — в 1 мільярд доларів на рік. На виготовлення чіпа йде від шести місяців до року, і будь-які доопрацювання вимагають аналогічного терміну. Ба більше, типовий завод споживає електроенергію як 50 000 будинків.

"Я подумав, що має бути простіший спосіб зробити це, має бути дешевший спосіб зробити це", — зазначив професор Буснайна.

Як альтернативу, вчений розробив адитивний процес виробництва кремнієвих мікропроцесорів і чипів пам'яті за принципом "знизу вгору", який знижує вартість виробництва електроніки приблизно до 1% від нинішнього методу.

"Ми нічого не видаляємо. Ми лише розміщуємо потрібний нам матеріал у потрібному місці", — пояснив автор інновації.

Студент працює з інноваційним принтером Фото: Північно-Східний університет

Професор Буснайна стверджує, що матеріали можна наносити дуже швидко, використовуючи дуже маленькі частинки, що дає змогу створювати дуже маленькі об'єкти за малу частку часу, необхідного для традиційного нановиробництва або 3D-друку. Це дає змогу створювати структури розміром до 25 нанометрів за одну хвилину.

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Вчений вважає, що його новий метод і інструмент можуть "демократизувати" процес виробництва мікросхем. Крім того, технологія може прискорити темпи інновацій і зробити всю електроніку дуже доступною.

"Ви зможете піти в майстерню 3D-друку, дати їм свій дизайн чипа, і вони зроблять його для вас того самого дня або наступного. Уявіть собі, що кожен розробник мікросхем зможе отримати свій зразок за той самий тиждень, а потім зайнятися доопрацюванням і розширенням масштабу", — зазначив учений.

Нагадаємо, група дослідників із Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST) у Південній Кореї розробила інтегрований чип на основі мемристора, який імітує процес опрацювання інформації в мозку.