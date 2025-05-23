Вуглецевий слід під контролем: винайдено технологію, яка може змінити всю нафтопромисловість

Нафтова промисловість — одна з ключових галузей світової економіки, але при цьому й одна з найбільш енерговитратних. На те, щоб розділити сиру нафту на бензин, дизельне паливо та інше, йде 1% світового споживання енергії. Це, насправді, доволі багато — близько 6% світових викидів діоксиду вуглецю. Вихід із ситуації знайшли американські вчені.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Інженери Массачусетського технологічного інституту винайшли молекулярну мембрану, яка може скоротити викиди сирої нафти на 90%. Зокрема, вона може фільтрувати компоненти сирої нафти за розміром їхніх молекул, і цей винахід, як очікується, революційно змінить всю світову систему нафтопереробки.

Тонка полімерна мембрана "просіює" нафтові сполуки за формою та розміром, а не температурою кипіння. За словами дослідників, це абсолютно новий спосіб представлення процесу розділення: "Замість того, щоб кип'ятити суміші для їхнього очищення, чому б не розділяти компоненти за формою і розміром?".

Мембрана стійка до набухання, і вона добре працює як з легкими, так і з важкими вуглеводними.

Прісна вода та нові технології

Для створення нової мембрани команда вчених використовувала технологію з водної галузі. З 1970-х років мембрани зворотного осмосу скоротили споживання енергії для опріснення на 90 відсотків.

Вчені Массачусетського технологічного інституту адаптували ці мембрани для обробки сирої нафти. Вони замінили гнучкий амідний зв'язок жорстким імінним зв'язком, зробивши плівку більш стабільною і гідрофобною. Це дає змогу вуглеводним швидко переміщатися через мембрану, не викликаючи її набухання.

Мембрана використовує мономер під назвою триптицен, щоб допомогти сформувати точні пори, що зберігають форму. Вона може бути виготовлена за допомогою міжфазної полімеризації, технології, вже масштабованої в промисловості, а це означає, що шлях до запуску в масове виробництво відкритий

Що може "розумна мембрана"

Новинка відмінно проявила себе в лабораторних випробуваннях. Вона збільшила концентрацію толуолу в 20 разів у суміші з триізопропілбензолом. Вона також ефективно розділила реальні промислові зразки нафти, що містять лігроїн, гас і дизельне паливо.

"Можна уявити, що з такою мембраною можна було б створити початкову стадію, яка замінить колону фракціонування сирої нафти", — кажуть фахівці.

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