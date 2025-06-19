Літієва батарея служитиме рекордно довго: що придумали вчені

Літієві батареї сьогодні використовуються в найрізноманітніших сферах електроніки — починаючи від електромобілів і закінчуючи мобільними телефонами. Але дослідники хочуть зробити такі батареї довговічнішими і безпечнішими — оскільки нинішні акумулятори є легкозаймистими.

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Об'єднати витривалість і безпеку вдалося американським стартаперам, пише interestingengineering.com. Для американців завдання є вдвічі актуальним, тому що вони прагнуть вийти із залежності від Китаю. Поки що на виробництво літієвих акумуляторів сильно впливав той факт, що рідкоземельні метали, необхідні для літієвих батарей, постачалися з КНР.

Компанія Pure Lithium, що базується в Бостоні, анонсувала будівництво пілотного заводу для нового типу літій-металевих акумуляторів. Ці батареї, за словами розробників, можуть суттєво перевершити сьогоднішні літій-іонні елементи — і, крім того, обійтися без китайських поставок.

Китайська монополія

Китай має великі запаси рідкоземельних металів і є лідером в їхньому видобутку та переробці. До рідкоземельних належить група з 17 хімічних елементів, які використовують у високотехнологічних виробництвах (електроніці, вітряних турбінах, військовій техніці). Незважаючи на назву, зустрічаються ці елементи не так вже й рідко, але в них складна і дорога технологія видобутку та очищення.

Загалом Китай володіє найбільшими у світі запасами рідкоземельних елементів — на його частку припадає понад 40% світових запасів. Що стосується Сполучених Штатів, то їхня залежність від Китаю в цьому сенсі є дуже великою: за один тільки минулий рік Китай поставив половину всього американського імпорту критично важливих мінералів, включно з ітрієм, вісмутом і миш'яком.

Що може нова батарея

Компанія Pure Lithium кілька років займалася розробкою нового літій-металевого акумулятора, який зміг би замінити традиційну літій-іонну технологію.

Нова розробка усуває необхідність у графіті, кобальті, нікелі та марганці — мінералах, які або видобувають, або переробляють у Китаї. На заміну приходить оптимізована система, яка використовує літій, що витягується з розсолу. Pure Lithium так і назвала свій запатентований процес — "Розсіл у батарею" (під розсолом тут маються на увазі соляні розчини, насичені літієм).

Вчені працюють над створенням нової батареї Фото: Pure Lithium

Під час тестування акумулятор нового покоління витримав понад 1300 циклів за комерційно значущих швидкостей заряду та розряду.

Завдяки здатності ванадієвого катода працювати при температурах до 700°C батарея є значно більш вогнестійкою. Також забезпечується вища щільність енергії — ємність металевого літію приблизно в 10 разів перевищує ємність графітових електродів, що використовуються в сучасних літій-іонних акумуляторах.

Також Фокус писав, що китайські вчені створили портативну батарею на основі електроактивних мікроорганізмів, яка показала можливість самозарядки до 10 циклів, і при цьому для неї взагалі не потрібен літій.

Раніше стало відомо, що завдяки зусиллям британських фахівців було створено батарею, яка може очищати повітря. В основі її роботи лежить уловлювання вуглекислого газу, який потім перетворюється на електроенергію.