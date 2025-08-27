Бум сонячної енергетики: аналітики з'ясували, чому всі масово ставлять панелі на дахи

Ринок сонячних панелей на дахах переживає бурхливе зростання. Зниження цін, державні субсидії та зростання рахунків за електрику підштовхують дедалі більше людей до встановлення власних міні-електростанцій.

За оцінками експертів, до кінця 2025 року обсяг ринку досягне приблизно $50 млрд, а середньорічний темп зростання складе 15%. Це дасть змогу сегменту потроїтися в грошовому вираженні до 2033 року. Тренд підстьобується низкою факторів — від економічних до технологічних, пише Marketportanalytics.

Основні причини розвитку сектора стосуються економіки. Вартість самих панелей продовжує падати завдяки вдосконаленню технологій і масштабуванню виробництв, тоді як рахунки за традиційну електроенергію тільки зростають. Уряди по всьому світу сприяють впровадженню панелей, пропонуючи податкові відрахування, субсидії та програми, що дають змогу продавати надлишки енергії назад у мережу. Зростаюча екологічна свідомість населення теж відіграє важливу роль: для багатьох встановлення панелей — це спосіб знизити свій вуглецевий слід.

Що стосується технічних інновацій, сучасні батареї стали значно ефективнішими, а значить площа, яку вони займають на даху, скоротилася. Дедалі частіше панелі поставляються в комплекті з розумними акумуляторами, які вирішують проблему зберігання енергії та забезпечують безперебійне живлення. Крім того, розвиваються нові фінансові моделі, як-от лізинг або PPA (угоди про купівлю електроенергії), що позбавляють від необхідності платити всю суму за установку відразу.

Лідером за "зеленим" трендом залишаються США, де завдяки колишній державній підтримці та високому попиту ринок сонячних панелей став одним із найбільших у світі. Приватні домовласники прагнуть енергетичної незалежності. До того ж комерційний і промисловий сектори швидко нарощують свою частку, використовуючи сонячну енергію для зниження операційних витрат і поліпшення свого екологічного іміджу.

