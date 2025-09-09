Рої дронів координовано літатимуть без GPS: допоможе надточний атомний годинник

Військово-повітряні сили США розробляють нову систему навігації для роїв дронів на основі атомного годинника. Ця технологія дасть змогу координовано діяти навіть в умовах, коли GPS пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нинішні конфлікти, включно з війною в Україні, показали, наскільки вразливим може бути GPS для засобів РЕБ. Щоб вирішити цю проблему, Дослідницька лабораторія ВПС США (AFRL) працює над системою орієнтування дронів у просторі без супутників, пише Interesting Engineering.

В основі технології лежить система JMPR з атомним годинником нового покоління (NGAC). Він забезпечує неймовірну точність часу — до пікосекунд. Завдяки цьому кожен дрон у групі здатний ідеально синхронізувати свої маневри та обмін даними з іншими безпілотниками, створюючи власну децентралізовану навігаційну мережу.

У результаті можна реалізувати так званий "холодний старт": рій дронів запускають у зону, де GPS уже пригнічено, і просто під час польоту формують загальну картину місця розташування дронів, щоб почати скоординований рух. Атомний годинник на борту кожного апарата запобігатиме розсинхронізації, давши їм змогу летіти в щільному строю, комбінувати дані з сенсорів і виконувати складні місії.

Розробка напевно знайде своє застосування в боротьбі з ворожими дронами, які теж покладаються на точну координацію для обходу ППО. Отримавши можливість діяти як єдиний механізм незалежно від GPS, дрони від ВПС США отримають перевагу в повітряному просторі.

